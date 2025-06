Christian Horner is van mening dat het constructeurskampioenschap inmiddels uit zicht is voor Red Bull Racing, maar de wereldtitel voor Max Verstappen wil de teambaas nog niet opgeven. Er komen immers nog updates aan, zo laat de Brit weten.

De neerwaartse spiraal waar Red Bull Racing halverwege 2024 in terechtkwam, heeft zich dit jaar in de eerste seizoenshelft doorgezet. De performance van de RB21 valt tegen en in het constructeurskampioenschap is de Oostenrijkse grootmacht inmiddels afgezakt naar de vierde plaats. Met 162 punten is het gat naar koploper McLaren (374 punten) enorm en het lijkt er vooralsnog niet op dat de formatie van Zak Brown aan het inleveren is qua performance.

Stand in het wereldkampioenschap Formule 1

Bij de coureurs zijn de verschillen minder groot. Max Verstappen staat met 155 punten op de derde plaats, 43 punten achter koploper Piastri. Een groot gat, maar nog niet onoverbrugbaar. Alhoewel Christian Horner het constructeurskampioenschap inmiddels heeft afgeschreven voor Red Bull Racing, wil de teambaas de vijfde achtereenvolgende wereldtitel van Verstappen dan ook nog niet opgeven.

Horner geeft wereldtitel Verstappen nog niet op

"Max heeft een ongelofelijk jaar", klinkt het bij Kleine Zeitung. "Hij rijdt fantastisch. We hebben hier in Oostenrijk een update naar het circuit gebracht en volgende week in Silverstone krijgen we er nog een. En voor de vijftiende (Nederland) en zestiende (Italië) race staan er ook nog updates op het programma. Soms kan het al helpen als je ook maar een halve tiende weet te vinden op het circuit."

