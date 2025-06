Dr. Helmut Marko benadrukt in gesprek met De Telegraaf dat Max Verstappen een van de belangrijkste troefkaarten van Red Bull Racing is. De Oostenrijker wijst op de groei van de Nederlander en stelt dat Verstappen in 2020 al had kunnen meedoen om de wereldtitel ware het niet dat Ferrari volgens de Red Bull-adviseur vals speelde.

Het draait allemaal om de krachtbron van de Scuderia in 2019 en het zogenoemde ‘Fuel Flow Gate’-schandaal. Ferrari zou naar verluidt een manier hebben gevonden om de sensor voor de brandstoftoevoer opzettelijk te verstoren. In theorie maakte dat het mogelijk om meer brandstof naar de motor te sturen, wat leidde tot extra pk’s. De FIA heeft nooit officieel bevestigd dat het Italiaanse team zich daaraan schuldig maakte, maar opvallend genoeg kelderden de prestaties van Ferrari zodra de autosportbond zich ermee bemoeide.

Honda

Marko blikt terug op die jaren en stelt dat de overstap naar Honda een gouden zet bleek. "Voor Max en voor heel Red Bull was het fantastisch dat we in 2019 met Honda in zee konden gaan, terwijl zij op dat moment bijna een deal hadden met Sauber. Het verschil met Renault was als dag en nacht. Bij de eerste test stonden er vijf motoren klaar; bij Renault mochten we blij zijn als er één werkte. Een compleet andere wereld," aldus de Oostenrijker.

Ferrari-krachtbron

Het materiaal was eindelijk weer van topniveau, maar volgens Marko was Verstappen dat al langer. "Ik denk dat we in 2020 al voor de titel hadden kunnen strijden, als Ferrari - zoals later bleek - niet had valsgespeeld met de motor. Dat gaf Mercedes de motivatie om alles uit hun krachtbron te halen en nog een extra stap te zetten. Honda deed vervolgens ook een forse investering, en in 2021 hadden we voor het eerst een écht competitieve motor," aldus Marko, die daarmee nogmaals wijst naar de dubieuze rol van Ferrari.

