Russell onthult over Verstappen naar Mercedes: 'Wolff heeft dít tegen mij gezegd'

George Russell (27) staat in de wachtkamer bij Mercedes wat betreft zijn contractverlenging. De Brit kent tot dusver een uitstekend seizoen, maar Toto Wolff treuzelt met het rondmaken van de nieuwe verbintenis. En dit lijkt alles te maken te hebben met de mogelijke komst van Max Verstappen (27), zo erkent ook Russell.

Verstappen heeft in het verleden meermaals benadrukt dat het zijn intentie is om bij Red Bull Racing te blijven, maar volgens diverse media heeft er inmiddels een ommezwaai plaatsgevonden. Sommige outlets suggereren zelfs dat Verstappen de keuze voor een vertrek in zijn hoofd al gemaakt heeft, maar dat Red Bull hem niet zomaar wil laten gaan. Ook zou het kamp van Verstappen al gesprekken voeren met Wolff richting 2026. Dit zou ook de reden zijn waarom Mercedes geen haast maakt met de contractverlenging van Russell. Wolff lijkt te willen wachten op de beslissing van Verstappen, alvorens hij wel of niet verlengt met de Britse rijder.

Russell erkent dat Wolff met Verstappen in z'n hoofd zit

Russell erkent dat er één coureur is die constant rondspookt door het hoofd van Wolff. Zonder Verstappen letterlijk bij naam te noemen, erkent Russell dat er een coureur is die verantwoordelijk is voor de vertraging in zijn contractverlenging. Russell sprak er ook over met Wolff, zo zegt hij. "Toto heeft mij duidelijk gemaakt dat hij denkt dat hoe ik presteer dit jaar, dat dat beter is dan iedereen. Er is slechts één coureur waar je over zou kunnen discussiëren wat betreft prestaties - en dat zijn zijn [Wolff, red.] woorden, niet die van mij", aldus de 27-jarige Brit.

Wolff moet keuze maken over Verstappen stelt Russell

Vervolgens stelt Russell, wederom zonder Verstappen bij naam te noemen, dat Wolff een keuze moet gaan maken. Vanwege zijn goede vorm, heeft Russell vertrouwen in zijn eigen positie, maar hij weet dat er twee stoeltjes zijn. "Dus dat is waarom ik mij geen zorgen maak over de toekomst. Maar er zijn twee stoeltjes bij ieder team en ik ga ervan uit dat hij [Wolff, red.] moet nadenken over wie de twee coureurs gaan zijn voor die twee stoeltjes. En ik denk dat dat is waarom er vertraging is [in de contractonderhandelingen, red.]", aldus Russell.

