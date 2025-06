Hoe laat begint de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk?

Het weekend van de F1 Grand Prix van Oostenrijk begon op vrijdag met twee vrije trainingen en zal zaterdag hervat worden met de derde vrije training en de kwalificatie voor de race op zondag. Hoe laat beginnen de twee sessies op zaterdag in Spielberg?

De Grand Prix van Oostenrijk staat al heel lang op de kalender en werd vaak gewonnen door onder meer Alain Prost en Nico Rosberg. De laatste jaren is het echter Max Verstappen die domineert. Verstappen won in 2018 voor het eerst en zou ook in 2019, 2021 en 2023 winnen. Vorig jaar won George Russell echter de race nadat Verstappen in een duel om de zege met Lando Norris in contact kwam met de auto van de Brit en zo genoegen moest nemen met P5.

De vrijdag in Oostenrijk

Met de C3, C4 en C5-banden dit weekend en mooi en warm weer begon vrijdag het weekend in Spielberg, waar weer veel Nederlanders worden verwacht. De eerste vrije training werd op P1 door Russell afgesloten voor Verstappen en Oscar Piastri. Alex Dunne (P4) en Dino Beganovic (P18) vielen als rookies in voor Lando Norris en Charles Leclerc. Tijdens VT2 eindigde Verstappen derde achter Norris en Piastri en maakte McLaren indruk.

Hoe laat begint de kwalificatie?

De zaterdag wordt afgetrapt om 12:30 uur met de derde en laatste vrije training van het weekend, die tot 13:30 uur zal duren. Om 16:00 uur begint vervolgens de kwalificatie, de elfde van dit seizoen. Deze sessie zal tot 17:00 uur duren, tenzij er vertraging is dankzij rode vlaggen. Dan weten we eind van de middag wie er zondag op pole gaat starten.

