Volgens Oscar Piastri heeft de crash van Lando Norris in Canada niets veranderd aan hoe er binnen het team met elkaar geknokt mag worden. De klassementsleider wijst tijdens de persconferentie in Oostenrijk op een inschattingsfout van zijn teamgenoot en stelt dat er intern geen grote discussies zijn geweest.

In de slotfase van de Grand Prix van Canada kwam Norris aandringen. De Engelsman trof op zijn weg naar voren Piastri en was sneller dan zijn teamgenoot. Norris probeerde een opening te vinden om Piastri voorbij te gaan, maar het duo raakte elkaar op het rechte stuk. Norris zat in de slipstream van Piastri en dacht een gat te zien, dat er uiteindelijk niet bleek te zijn. Hij reed tegen Piastri aan, waarmee zijn race voorbij was. Bovendien kreeg hij een tijdstraf van vijf seconden. Teambaas Andrea Stella was achteraf duidelijk: hij noemde het incident onacceptabel.

Crash Norris

Piastri blikt terug op het vorige raceweekend en benadrukt dat er geen kwade opzet in het spel was bij Norris: "Het incident in Canada gaf geen aanleiding tot grote discussies of belangrijke beslissingen. Het was een verkeerde inschatting van Lando, die hij toegaf en waarvoor hij zich onmiddellijk verontschuldigde. We wisten al voordat we dit jaar begonnen dat het waarschijnlijk een kampioensgevecht zou worden tussen mij en Lando, en wat er op het spel zou staan."

Gelijke kansen

Hoewel Piastri in 2025 de stabielere van het duo lijkt, benadrukt de Australiër dat beide coureurs gelijke kansen krijgen. "Ik wil een eerlijke kans hebben om beide kampioenschappen te winnen, en dat geldt voor ons allebei. Wat we nu willen is duidelijk: dit. Ik ben op dit moment niet van plan verdere gesprekken te voeren," aldus Piastri, die niet uit is op voorkeursbehandeling.

