Er is de laatste weken veel te doen rondom Arvid Lindblad. De zeventienjarige coureur wordt een grote toekomst voorspeld, kreeg recent al zijn superlicentie van de FIA, reed een test op Imola en staat nu klaar voor zijn debuut in de Formule 1. Volgende week op Silverstone is de grote dag voor de jongeling.

Met nog maar 17 jaar op de teller heeft de Britse Zweed al zijn F1-superlicentie binnen, iets waarvoor Red Bull wel een speciale aanvraag voor dispensatie moest doen vanwege zijn leeftijd. De aanvraag werd recent goedgekeurd door de FIA, waardoor Lindblad nu zijn eerste stappen mag gaan zetten in de koningsklasse tijdens officiële F1-vrije trainingen. De recente test in Imola is een belangrijke stap in zijn carrière. Hij bereidt zich zo voor op zijn debuut in de FP1-training later dit seizoen, waar hij meerdere keren in actie zal komen voor zowel Racing Bulls als het moederteam Red Bull.

Marko

Eerder liet Marko in een interview al weten dat Lindblad zijn officieuze debuut in de Formule 1 in Groot-Brittannië zal gaan maken, waar het circus volgende week neerstrijkt op het iconische circuit van Silverstone. "Hij heeft maandag in Italië een halve dag in de auto gezeten om zich voor te bereiden. En hij zal ook tijdens de vrije training op vrijdag in Silverstone in de auto zitten. Wat hem kenmerkt, is zijn mentale kracht en zelfvertrouwen. Zijn Zweeds-Indiase achtergrond blijkt blijkbaar erg goed te werken in de autosport", zo liet de Oostenrijker weten.

Tsunoda ontbreekt

Marko liet echter in het midden in welke wagen de jonge coureur zijn eerste meters zou gaan maken, maar het lijkt erop dat Red Bull grootse plannen heeft met Lindblad: hij krijgt in Silverstone de kans om in de wagen van Yuki Tsunoda te stappen en wordt voor één sessie de teammaat van Max Verstappen in VT1. Later zal Tsunoda weer gewoon achter het stuur kruipen.

