Hoewel Red Bull Racing en Arvid Lindblad aanvankelijk verklaarden dat de uitzondering van de FIA niets te maken heeft met een mogelijke schorsing van Max Verstappen, legt dr. Helmut Marko nu uit dat er wel degelijk een verband is.

Lindblad kreeg onlangs een uitzondering van de FIA op zijn superlicentie, aangezien de Brit nog maar 17 jaar oud is. Dankzij die uitzondering mag hij indien nodig invallen bij de Racing Bulls of in de RB21. Lindblad zelf gaf aan dat de timing puur toeval was, maar Marko werpt daar toch een ander licht op.

Testmeters

Afgelopen maandag maakte de jonge coureur testkilometers. "Hij heeft maandag in Italië een halve dag in de auto gezeten om zich voor te bereiden. En hij zal ook tijdens de vrije training op vrijdag in Silverstone in de auto zitten. Wat hem kenmerkt, is zijn mentale kracht en zelfvertrouwen. Zijn Zweeds-Indiase achtergrond blijkt blijkbaar erg goed te werken in de autosport", aldus Marko in gesprek met Kleine Zeitung.

Lindblad is plan 'B' bij schorsing Verstappen

Dat Lindblad nu zoveel testkilometers maakt, is niet zonder reden. "We bereiden ons voor op het geval dat er echt iets gebeurt met de strafpunten van Max Verstappen. We hebben op dit moment twee reservecoureurs: Lindblad en Ayumu Iwasa. Maar bij Iwasa overlappen de Formule 1-races met zijn races in Japan. Voor sommige races hadden we zelfs een deal met een ander team, en één keer was een reservecoureur zelfs bij drie teams tegelijk ingepland. Het is niet makkelijk om iemand te vinden die direct inzetbaar is. En daarom zit Lindblad nu in de auto."

