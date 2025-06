Vorige week dinsdag keurde de FIA de uitzonderingsaanvraag van Red Bull Racing goed. Daarmee mag Red Bull-junior Arvid Lindblad vanaf nu zijn debuut maken tijdens officiële Formule 1-vrije trainingen. De zeventienjarige coureur reageerde onder andere bij The Race op die goedkeuring.

Red Bull ziet in Lindblad een mogelijke opvolger van Max Verstappen, al is dat voorlopig nog vrij prematuur. Sinds de race in Spanje, waarbij Verstappen op elf strafpunten kwam te staan, wordt de uitzonderingsaanvraag in verband gebracht met een mogelijke schorsing van de viervoudig wereldkampioen. Volgens Lindblad ligt de situatie echter anders.

Lindblad kan niet wachten

"Ik ben enorm dankbaar en trots dat ik mijn superlicentie heb behaald en de mogelijkheid krijg om deel te nemen aan F1-sessies. Of en wanneer dat zal gebeuren, weet ik nog niet. Dat zul je aan Red Bull moeten vragen", legt de Engelsman uit. Dat er een link wordt gelegd met een eventuele schorsing van Verstappen, wil de jongeling nuanceren: "De aanvraag is al in februari ingediend. Het is waarschijnlijk toeval dat de goedkeuring juist nu komt, terwijl Verstappen dicht bij een schorsing zit. Ik weet niet wat het plan is, mocht er iets gebeuren."

Formule 2-kampioenschap

Lindblad maakt voorlopig indruk in de Formule 2, nadat hij in 2024 als vierde eindigde in het Formule 3-kampioenschap. Van de twaalf tot nu toe verreden races in de Formule 2 heeft de 17-jarige al twee overwinningen behaald en stond hij in totaal drie keer op het podium. Daarmee bezet hij momenteel de derde plek in het kampioenschap.

