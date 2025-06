De reputatie van Lance Stroll is niet al te best. Zo zat hij afgelopen donderdag opvallend ongeïnteresseerd in de persconferentie, notabene tijdens zijn thuis-Grand Prix. Volgens Esteban Ocon moet er echter niet getwijfeld worden aan de motivatie van de Canadees, die in het verleden onder meer Max Verstappen en Charles Leclerc wist te verslaan.

Na de race in Spanje, die Stroll moest missen vanwege een oude polsblessure, laaiden de twijfels over zijn toekomst in de Formule 1 opnieuw op. Stroll maakte in 2017 zijn entree in de koningsklasse met zijn vader als belangrijke geldschieter. Inmiddels is Lawrence Stroll eigenaar van het Formule 1-team van Aston Martin, waardoor Lance zonder al te veel druk zijn raceweekenden tegemoet kan zien. Die situatie zorgt er soms voor dat hij ongeïnteresseerd overkomt, maar Ocon ziet dat heel anders.

Passie Stroll wel degelijk aanwezig

In gesprek met Le Journal de Montréal legt de Franse coureur uit: "Ik weet dat hij [Stroll] niet veel praat. Hij opent zich pas bij mensen die hij vertrouwt. Maar hij is echt een heel aardig persoon. En dat geldt ook voor zijn vader." Volgens Ocon komt Strolls houding simpelweg verkeerd over, want hij ziet wél passie bij de Aston Martin-coureur. "Mensen begrijpen dit misschien niet, maar Lance is gepassioneerd over racen als geen ander. Al het andere interesseert hem minder, wat hij echt leuk vindt, is het besturen van de auto."

Stroll knokte met Verstappen, Leclerc en Ocon in karttijd

Ocon kent Stroll al sinds hun kartingtijd, waarin ze ook de strijd aangingen met Verstappen en Leclerc. Hoewel er soms wordt getwijfeld aan de racecapaciteiten van de Canadees, is Ocon daar stellig over: "Lance won internationale kartraces in dezelfde periode dat Verstappen, Leclerc en ikzelf meereden. We streden allemaal tegen elkaar en Lance hoorde gewoon bij die groep."

Portemonnee Lawrence Stroll

Over het argument dat Stroll alleen vanwege zijn vader in de Formule 1 zit, is Ocon helder: "Dat is niet waar. Het is niet geld dat hem daar heeft gebracht, helemaal niet. Misschien zijn er makkelijkere manieren om in de F1 te komen, maar uiteindelijk neem je geen geld met je mee in de auto," aldus Ocon.

