Het gebrek aan resultaten voor Ferrari heeft volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com geleid tot een tweedeling binnen het team. Lewis Hamilton wil graag nieuwe updates zien om de SF-25 te verbeteren, terwijl er ook een stroming is die vindt dat er momenteel nog niet alles uit de huidige wagen wordt gehaald.

Met een nieuwe voorwielophanging en Hamilton die zich in 2025 bij het Italiaanse team aansluit, hoopt Ferrari een duidelijke stap voorwaarts te zetten. Toch lijkt die stap er dit jaar nog niet te zijn gekomen. In China wist Hamilton nog wel de sprintrace te winnen, maar verder zijn er weinig hoogtepunten te noemen voor het team dat vorig jaar tot in de laatste race streed om het constructeurskampioenschap. Ferrari bezet momenteel de derde plaats in het kampioenschap, met een achterstand van 191 punten op koploper McLaren.

Tweedeling binnen Ferrari

Binnen de Scuderia zouden er verschillende gedachten zijn over hoe het team weer naar de top kan worden gebracht. Zo pleit Hamilton voor het snel doorvoeren van updates, en als dat niet haalbaar blijkt, mag van hem de witte vlag worden gehesen voor dit seizoen. De zevenvoudig wereldkampioen richt zijn blik liever op de ontwikkeling van de auto voor volgend jaar, omdat hij van mening is dat de huidige SF-25 niet snel genoeg is om de strijd aan te gaan met McLaren, Mercedes en Red Bull Racing.

Aan de andere kant van de medaille staan teambaas Frédéric Vasseur en technisch directeur Loïc Serra. Zij zijn van mening dat het potentieel van de SF-25 aanzienlijk groter is dan wat de coureurs er tot nu toe uit hebben weten te halen. Vasseur benadrukte meermaals dat een foutloos weekend neerzetten belangrijker is dan blijven sleutelen aan updates. Toch bevestigde hij in Montreal dat er wél updates aankomen.

'Potentie SF-25 nog niet bereikt'

De overtuiging dat het maximale nog niet uit de huidige wagen wordt gehaald, lijkt vooral te leven bij de technische afdeling van Ferrari. Daar heerst het idee dat de SF-25 competitiever is dan het huidige beeld doet vermoeden. Vooral het vinden van de juiste afstelling blijkt een hardnekkig probleem, iets waar Red Bull vaak beter mee weet om te gaan. Het Oostenrijkse team weet geregeld een moeizame vrijdag om te buigen naar een beter weekend.

Ferrari grijpt in en legt focus op 2025-wagen

De alarmbellen zijn inmiddels gaan rinkelen binnen de top van het team. Volgens het medium zijn engineers die aanvankelijk werkten aan de ontwikkeling van de 2026-wagen teruggeroepen om zich opnieuw te richten op de achterwielophanging van de SF-25. De verbeteringen daarvan worden verwacht tijdens het raceweekend op Silverstone, begin juli.

