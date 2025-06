De FIA heeft de ontwerpplannen van het Kyalami Grand Prix Circuit in Zuid-Afrika goedgekeurd en daarmee is het circuit op weg naar een 'Grade 1'-status. Dat is de hoogste internationale standaard die vereist is om Formule 1-races te organiseren. Mogelijk komt de koningsklasse hiermee dus een stap dichter bij een terugkeer naar Zuid-Afrika.

Kyalami is voor de wat oudere Formule 1-fan geen onbekend terrein. Zo reisde de koningsklasse eind jaren zestig voor het eerst af naar het circuit, en dat duurde - met enkele tussenpauzes - tot en met 1993. Het circuit is 4,522 kilometer lang en werd in 2016 flink onder handen genomen, waarna de FIA een 'Grade 2'-certificering kon toekennen.

Aanpassingen

Zuid-Afrika heeft al eerder laten doorschemeren dat het de Formule 1 wil terughalen en heeft ontwerpvoorstellen ingediend bij de FIA om daarmee de 'Grade 1'-status te verkrijgen, die vereist is om Grands Prix te mogen organiseren. Het gaat hierbij overigens niet om een aanpassing van de lay-out van de baan, maar om zaken als uitloopstroken, TECPRO-barrières en afwateringssystemen.

Locatie moet van wereldklasse worden

"Dit is een beslissend moment voor de Zuid-Afrikaanse autosport. Toen we Kyalami in 2014 overnamen, beloofden we om het niet alleen te herstellen als locatie van wereldklasse, maar ook als baken voor de autosport in Afrika. De FIA-goedkeuring van ons Grade 1-ontwerp is een enorme stap voorwaarts in die missie", zo vertelt circuiteigenaar Toby Venter. Venter werkt samen met Clive Bowen van het Britse Apex Circuit Design, dat onder meer verantwoordelijk is voor het stratencircuit in Miami.

Zuid-Afrika is klaar voor F1-terugkeer

Kyalami heeft met de goedkeuring van de FIA drie jaar de tijd om de voorgestelde aanpassingen door te voeren. In het persbericht wordt benadrukt dat sommige werkzaamheden pas zullen worden uitgevoerd zodra Zuid-Afrika formeel is opgenomen op de Formule 1-kalender. "Vandaag slaan we een nieuw, ambitieus hoofdstuk open voor Kyalami. Wij zijn klaar voor de terugkeer van de Formule 1 naar Afrikaanse bodem", aldus Venter.

