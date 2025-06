Arvid Lindblad, 17 jaar en gezien als het grootste talent uit de huidige Red Bull-opleiding, mag nu officieel uitkomen in de Formule 1. Dat komt doordat motorsportbond FIA hem, ondanks zijn jonge leeftijd, een F1-superlicentie heeft toegekend. Helmut Marko is hier heel erg blij mee, maar blijft wel opvallend rustig.

Normaal gesproken krijgen rijders pas vanaf hun 18e een F1-licentie, maar Red Bull heeft voor Lindblad een vrijstelling aangevraagd; met succes. Marko is onder de indruk, maar blijft voorzichtig: “Lindblad is pas 17. Hij is in elke klasse razendsnel geweest, mentaal ontzettend sterk en enorm leergierig. Maar hij staat echt nog helemaal aan het begin van zijn carrière.” Volgens Marko heeft Lindblad 'alle kenmerken om een grote coureur te worden'.

Lindblad veelbesproken door potentiële schorsing Verstappen

De extra focus op Lindblad komt niet uit de lucht vallen: Max Verstappen staat op 11 strafpunten en mag er geen meer bij krijgen, anders volgt een raceban. Terwijl Verstappen zelf nog één weekend ‘heel’ moet doorkomen voordat zijn punten weer iets dalen, bereidt Red Bull zich op alle scenario’s voor. Mocht Verstappen uitvallen, dan staan er volgens Marko en het team meerdere alternatieven klaar: Lawson of Hadjar schuiven dan door, met eventueel Lindblad of Iwasa als volgende optie. “We hadden tot nu toe maar één reservecoureur, Ayumu Iwasa, maar die zit ook met verplichtingen in Super Formula. Daarom is het belangrijk dat we nu meer opties hebben”, aldus Marko.

Lindblad komt net kijken, liever schorsing voorkomen

Lindblad en Iwasa zaten deze week al in de F1-auto, bij een testsessie met de AT04 op Imola. Red Bull-teambaas Christian Horner houdt de verwachtingen rustig: “Arvid Lindblad staat echt helemaal aan het begin van zijn F1-avontuur, nu hij die licentie heeft. We willen eigenlijk koste wat kost een schorsing voor Verstappen voorkomen. Maar mocht het gebeuren, dan hebben we genoeg rijders om uit te kiezen binnen het Red Bull-programma.”

