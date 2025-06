In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag werd bekend dat Mercedes, naar verluidt, tijdens het raceweekend in Silverstone zal bevestigen dat George Russell ook komend jaar nog in dienst bij het team. De broer van voormalig Alpine-teambaas Oliver Oakes is op borgtocht, maar moet zich opmaken voor een rechtszaak en Robert Doornbos hoopt Max Verstappen toch wel bij een ander team te zien, daar kan hij namelijk extra glans aan zijn carrière geven. Dit is de GPFans Recap van zondag 22 juni.

Artikel gaat verder onder video

Hungaroring na megaverbouwing klaar voor Formule 1

De megaklus op de Hungaroring is afgerond, althans voor de Formule 1. De lay-out van de baan is uiteraard niet aangepast, maar vooral rondom het circuit is het één en ander veranderd. Zo staat er een ultramodern circuit klaar als de Formule 1 begin augustus afreist naar Hongarije. Alles lezen over de verbouwing van de Hungaroring? Klik hier!

Fans balen van gokreclame met Ricciardo: 'De 'Money Badger' heeft toegeslagen'

De razend populaire Daniel Ricciardo heeft toch voor de nodige ophef gezorgd. 'Danny Ric' geniet momenteel van zijn welverdiende pensioen uit de Formule 1, maar is ook te zien in een reclame van een gokbedrijf, iets wat bij sommige fans niet in goede aarde valt. Alles lezen over de reclame waarin Ricciardo te zien is? Klik hier!

Doornbos hoopt Verstappen bij ander team te zien: "Daar ook weer het trucje laten zien"

Volgens Robert Doornbos zou de status van Max Verstappen aanzienlijk toenemen als hij ook bij een ander team wereldkampioen weet te worden. De Nederlander behaalde zijn eerste vier wereldtitels in dienst van Red Bull, maar volgens Doornbos krijgt zijn Formule 1-carrière pas echt extra glans als hij ook bij een ander team de titel weet te veroveren. De hele uitleg van Doornbos lezen? Klik hier!

Broer Oliver Oakes op borgtocht vrijgelaten in aanloop naar rechtszaak

De broer van voormalig Alpine-teambaas Oliver Oakes is op borgtocht vrijgelaten, zo meldt PlanetF1. In april 2027 mag William Oakes voor de rechter uitleggen hoe hij aan grote hoeveelheden crimineel geld is gekomen. Alles lezen over de rechtszaak die eraan zit te komen? Klik hier!

'Russell verlengt bij Mercedes: deal wordt tijdens GP-weekend in Silverstone bekend'

Volgens het Duitse Auto Motor und Sport is de contractverlenging tussen Mercedes en George Russell rond. De 27-jarige coureur was de afgelopen weken in onderhandeling met de Zilverpijlen, en naar verwachting zal de verlenging officieel worden aangekondigd tijdens het raceweekend in Groot-Brittannië. Alles lezen over de mogelijke contractverlenging van Russell? Klik hier!

Gerelateerd