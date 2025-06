Volgens Robert Doornbos zou de status van Max Verstappen aanzienlijk toenemen als hij ook bij een ander team wereldkampioen weet te worden. De Nederlander behaalde zijn eerste vier wereldtitels in dienst van Red Bull, maar volgens Doornbos krijgt zijn Formule 1-carrière pas echt extra glans als hij ook bij een ander team de titel weet te veroveren.

Enkele grootheden uit de sport wisten dat kunststukje te volbrengen. Michael Schumacher pakte zijn eerste twee titels bij Benetton en voegde daar nog vijf wereldkampioenschappen aan toe bij Ferrari. Lewis Hamilton veroverde zijn eerste titel bij McLaren en stapte in 2013 over naar Mercedes, waar hij nog eens zes wereldtitels binnenhaalde. Er zijn echter ook voorbeelden waarbij een overstap minder succesvol uitpakte: Sebastian Vettel kon na zijn Red Bull-periode bij Ferrari geen aanspraak maken op een kampioenschap, en Fernando Alonso zat er na zijn tijd bij Renault meerdere keren dichtbij, maar staat nog altijd op twee titels.

Grote kampioenen winnen titels met verschillende teams

Doornbos vindt dat Verstappens loopbaan nog indrukwekkender zou worden als hij bij een rivaal kampioen wordt. "Als hij een nieuwe uitdaging krijgt, bijvoorbeeld door van team te wisselen en ook daar het trucje weet te herhalen, met een andere krachtbron, andere engineers, een ander type auto, dan vraag je nog meer van je talent. Dan ga je nóg meer van Max zien, dat geloof ik echt. Want de ‘all time greats’ hebben bij meerdere teams kampioenschappen binnengehaald," aldus Doornbos in het Race Café.