In gesprek met PlanetF1 heeft Christian Horner zijn droomteam voor Red Bull Racing onthuld. De teambaas, die al sinds 2005 de teambaas is van het team, kiest voor een combinatie van Max Verstappen en Sebastian Vettel als zijn ideale coureurs. Daniel Ricciardo zou dan de reserve zijn en David Coulthard de ambassadeur.

Red Bull Racing heeft zich sinds de oprichting in 2005 stevig genesteld in F1. Onder leiding van Horner won het team zes keer het kampioenschap bij de constructeurs en acht keer de titel bij de coureurs. Deze titels zijn verdeeld over Verstappen en Vettel, die allebei vier titels wonnen bij Red Bull. De keuze van Horner is dan ook niet zo gek gezien wat deze coureurs allemaal hebben gepresteerd tijdens hun tijd bij Red Bull.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Onderlinge duels race: Verstappen dominant, Leclerc pakt voorsprong op Hamilton

Horner hoeft niet lang na te denken over droomteam Red Bull

Als Horner de vraag krijgt om zijn droomteam samen te stellen, hoeft hij over de twee vaste coureurs niet lang na te denken. "Dat is een no-brainer! Max [Verstappen] en Sebastian [Vettel], met Daniel [Ricciardo] als reserve en [David] Coulthard als ambassadeur." Vettel won vier kampioenschappen namens Red Bull achter elkaar, iets wat Verstappen ook voor elkaar heeft gekregen.

Simracen én Max steunen in het hol van de leeuw op Silverstone? Kom naar het GPFans VIP Event

Gerelateerd