In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag liet Juan Pablo Montoya zich uit over een 'heftig' gesprek dat tijdens het weekend in Canada waarschijnlijk gevoerd zou zijn tussen Max Verstappen en Red Bull Racing en stelde de Colombiaan ook dat Verstappen zijn gelijk kreeg afgelopen weekend, kreeg Carlos Sainz te maken met een leugendetector en werd de mogelijke toekomst van Aston Martin besproken. Dit is de GPFans Recap van 20 juni.

Twaalfde strafpunt dreigt: wat Verstappen in Oostenrijk niet moet doen

Max Verstappen rijdt in Oostenrijk nogmaals op eieren. De viervoudig wereldkampioen moet tijdens het sprintraceweekend op de Red Bull Ring voorkomen dat hij tegen een twaalfde strafpunt aanloopt. Waar moet hij extra op letten? Meer lezen over het gevaar dat dreigt voor Verstappen in Oostenrijk, voorlopige de laatste race dat hij moet letten op zijn aantal strafpunten? Klik hier!

Montoya zag Verstappen gelijk krijgen over FIA: 'Dat is waar Max altijd over klaagt'

Het incident tussen McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri tijdens de slotfase van de F1 Grand Prix van Canada na een stevig gevecht was eigenlijk het eerste moment tussen de twee coureurs sinds ze echt titelkandidaten zijn. Het leverde Norris een DNF op, maar Juan Pablo Montoya zag Max Verstappen na afloop van de race weer gelijk krijgen wat betreft de FIA. Meer lezen over wat Montoya te zeggen heeft over de FIA, Verstappen de straf die Norris kreeg in Canada? Klik hier!

Sainz valt op komische wijze door de mand tijdens interview met leugendetector

Carlos Sainz heeft de lachers op de hand gekregen met een fragment uit een interview waar hij is aangesloten aan een leugendetector. Als hij de vraag krijgt of hij hoopt dat Ferrari spijt heeft van de beslissing om de Spanjaard weg te sturen, volgt er een komisch moment. Meer lezen over wat Sainz allemaal overkwam en wat voor vragen hij moest beantwoorden tijdens de test met de leugendetector? Klik hier!

Aston Martin steeds meer een optie voor Verstappen? 'Ze hebben op dat vlak stappen gezet'

Aston Martin wordt samen met Mercedes genoemd als mogelijke optie voor Max Verstappen mocht hij in 2026 of 2027 naar een ander team gaan. Aston Martin zal daarvoor wel een competitievere auto moeten gaan leveren, iets wat de afgelopen weekenden steeds meer het geval is geweest. Meer lezen over wat er gaande is tussen Aston Martin en waarom de kansen op Verstappen in 2027 toe zijn genomen de laatste weken? Klik hier!

Montoya: "Ik weet zeker dat er een heftig gesprek is geweest tussen Verstappen en Red Bull

Juan Pablo Montoya vermoedt dat er een "heftig" gesprek is geweest tussen Max Verstappen en Red Bull Racing, voorafgaand aan de Grand Prix van Canada. Volgens de voormalig Formule 1-coureur was het namelijk duidelijk dat de Nederlander niet voluit ging. Meer lezen over wat er volgens Montoya achter de schermen allemaal zou zijn gezegd en waarom de voormalig coureur denkt dat er een gesprek is geweest tussen Red Bull en Verstappen? Klik hier!

