Aston Martin wordt samen met Mercedes genoemd als mogelijke optie voor Max Verstappen mocht hij in 2026 of 2027 naar een ander team gaan. Aston Martin zal daarvoor wel een competitievere auto moeten gaan leveren, iets wat de afgelopen weekenden steeds meer het geval is geweest.

In de podcast GPFans Raceteam van GPFans gaan presentator Remy Ramijawan en redacteur Lars Leeftink in op wat er afgelopen weekend allemaal bij Aston Martin gebeurde. Lance Stroll keerde terug van zijn operatie, maar kende vanaf donderdag tot zondag een dramatisch weekend. Dit zag ook Leeftink. "Het begon al op donderdag, toen hij met kauwgom in zijn mond bij de persconferentie zat. We hebben het er al jaren over, maar er zit bij hem gewoon geen druk op. Hij weet dat hij zijn stoeltje heeft bij Aston Martin en dan merk je dat hij als coureur niet presteert. Hij heeft veel punten gepakt dit jaar, maar als je kijkt hoe die punten tot stand zijn gekomen, dan is dat niet omdat hij zelf zo goed reed. Na die eerste twee raceweekenden is het allemaal P14 of minder."

'Aston Martin is stappen aan het zetten'

Dat Aston Martin stappen aan het zetten is, is de afgelopen raceweekenden wel gebleken. Fernando Alonso pakt namelijk weer punten, ziet ook Leeftink. "Zeker de laatste weken, sinds de upgrades in Imola, heeft Aston Martin een betere auto. Dat zie je ook aan Alonso. Die heeft er weer vertrouwen en plezier in, die merkt dat Adrian Newey nieuwe energie en ideeën brengt. Ze zullen niet voluit gaan om de auto helemaal door te ontwikkelen. Heel veel teams hebben de meeste upgrades nu wel gehad. Imola en Spanje waren de grootste momenten."

'Dan zou Verstappen voor Aston Martin kiezen'

Vervolgens wordt er gekeken naar de toekomst, waarbij Leeftink stelt dat Aston Martin vooral bezig is met 2026 en zal hopen dan een auto te hebben waarmee het Verstappen kan overtuigen om naar het team van Lawrence Stroll te komen. "Ze zullen vooral hopen dat ze er volgend jaar met Newey en met motorleverancier Honda meteen goed bij kunnen zitten. Ze hebben dit jaar op aerodynamisch vlak al een stap kunnen zetten. Als ze dat in 2026 met Newey door kunnen zetten, dan moeten we met Aston Martin rekening houden. Dan maken ze ook kans op Verstappen in 2027, want ik denk niet dat hij in 2026 al naar Aston Martin zou gaan."

"Als hij ergens in 2026 heen zou willen, is het Mercedes vanwege de motor en hun geschiedenis op dat vlak (2014). Ook Verstappen heeft geen goed beeld van wie er volgend jaar goed is, maar als hij zegt "Ik ga weg bij Red Bull na 2025", dan is Mercedes de meest veilige keuze vanwege het verleden (2014). Bij Aston Martin weet je dat gewoon niet, dat is een veel grotere gok. Dan zal Verstappen liever 2026 afwachten, kijken waar iedereen staat en vervolgens voor 2027 kiezen voor Aston Martin. Dat heeft het team zelf in de hand, want dan moeten ze een auto bouwen waarin hij kampioen kan worden. Dat kan Newey."