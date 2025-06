Max Verstappen rijdt de komende dagen op eieren in Canada. De viervoudig wereldkampioen moet, ondanks het vaak erg chaotische weekend op het Circuit Gilles Villeneuve, voorkomen dat hij tegen een twaalfde strafpunt aanloopt. Waar moet hij extra op letten?

Max Verstappen heeft na het incident met George Russell in Barcelona - waar hij maar liefst drie strafpunten voor kreeg - elf strafpunten achter zijn naam staan. Dit betekent dat de viervoudig wereldkampioen op zijn tellen moet passen. In de Formule 1 geldt namelijk dat als een coureur binnen twaalf maanden twaalf strafpunten bij elkaar rijdt, hij voor de eerstvolgende race wordt geschorst. Verstappen ziet pas op 30 juni twee strafpunten verlopen, wat betekent dat hij aankomend weekend in Canada én tijdens het sprintweekend in Oostenrijk, op geen enkele manier buiten de lijntjes mag kleuren.

De viervoudig wereldkampioen zal dit zichzelf beter dan wie dan ook beseffen, en we weten van Verstappen dat hij situaties erg goed kan managen, maar toch is een foutje zo gemaakt. Helemaal aangezien de FIA zelf niet eens altijd lijkt te weten waar wel en geen strafpunten voor worden uitgedeeld. Dus waar moet de 28-jarige Red Bull Racing-coureur dit weekend extra goed op letten?

Vechtlust in gevechten

Verstappen staat bekend vanwege zijn harde, maar agressieve rijstijl. Met name in het aanvallen en verdedigen. Inhalen of verdedigen buiten de regels - bijvoorbeeld te laat insturen, iemand buiten de baan dwingen, een voordeel buiten de baan behalen of onveilig weer de baan opkomen - levert al snel een strafpunt op. Hij moet dus alert zijn in zijn gevechten op de baan.

Baanlimieten

Uiteraard zijn er de baanlimieten. De baan in Montreal is een semi-stratencircuit met krappe uitloopzones en vooral veel muren en bandenstapels, waardoor baanlimieten hier een kleinere rol spelen dan op andere circuits. Toch zijn er een aantal plekken waar je al snel de bocht af kan steken en dus (al dan niet te vaak) een voordeel naast de baan kan behalen.

Chaos op de baan tijdens de kwalificatie

Het Circuit Gilles Villeneuve staat erom bekend dat er met name op zaterdag vaak chaos heerst. De krappe baan laat weinig ruimte voor veel auto's, waardoor het in de kwalificatie vaak zoeken is naar wat ruimte voor een snelle ronde. Tel daarbij op dat er een aanzienlijke kans op neerslag is op zaterdag, en het zou zo maar een chaotische middag kunnen worden. Verstappen moet goed oppassen dat hij in de drukte geen coureurs in de weg rijdt die aan hun snelle ronde willen beginnen. Hier speelt ook zijn team een belangrijke rol. Zij moeten hem via de boordradio op de hoogte houden van het naderende verkeer.

En dit geldt niet alleen voor de kwalificatie. Ook in de vrije trainingen mag je geen andere coureurs in de weg rijden. Verstappen zal daarom direct bij de start van het weekend erg scherp moeten zijn, en zijn spiegels goed in de gaten moeten houden.

Safert car en herstarts

Ook tijdens eens safety car, virtual safety car of bij een herstart moet Verstappen scherp zijn. Niet hard genoeg rijden, te hard rijden, een te groot gat laten vallen met de auto voor je: allemaal snel gemaakte foutjes die je wel op een strafpunt komen te staan.

Snelheidsovertreding

Een van de meest knullige, maar ook meest voorkomende foutjes, is het te hard rijden in de pitstraat. Vrijwel ieder weekend gaat er wel een coureur op de bon, omdat hij te hard heeft gereden in de pitstraat. De limiet ligt hier vaak op 80 kilometer per uur. De coureurs kunnen hiervoor hun pitlimiter aanzetten, maar moeten dit wel op tijd doen. Daarnaast moeten de teams ervoor zorgen dat deze goed is afgesteld.

