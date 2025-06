In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag werd bekend dat James Vowles zijn handtekening heeft gezet onder een contractverlenging bij Williams. Daarnaast heeft de FIA volgens de BBC opnieuw een topfunctionaris ontslagen en ging het er tijdens de race in Canada op de tribunes niet altijd even vriendelijk aan toe. Dit is de GPFans Recap van donderdag 19 juni.

'FIA neemt opnieuw afscheid van topfunctionaris'

De FIA heeft opnieuw een hooggeplaatste functionaris ontslagen, zo meldt de BBC. Het gaat om Sara Mariani, die verantwoordelijk was voor duurzaamheid, diversiteit en inclusiviteit. Mariani was slechts achttien maanden actief in die rol en liet woensdag een kritisch antwoord achter, dat gericht lijkt op de leiding van het autosportorgaan. Lezen waarom de FIA na slechts achttien maanden alweer afscheid neemt van Mariani?

Verstappen wijst zes circuits aan die nooit mogen verdwijnen: "Als het aan mij ligt"

Max Verstappen heeft al diverse keren laten doorschemeren dat hij eerder fan is van de traditionele banen dan van stratencircuits. In gesprek met FORMULE 1 Magazine gaat de Nederlander in op zijn favoriete circuits en wijst hij zes banen aan waarvan hij vindt dat die eigenlijk nooit van de kalender zouden mogen verdwijnen. Lezen welke circuits de Nederlander altijd op de kalender zou willen zien? Klik hier!

Knokpartij op tribune tijdens Grand Prix van Canada

Daags na de Grand Prix van Canada is bekend geworden dat het op de tribunes rondom het circuit niet altijd even gezellig was. Zo circuleren er op social media beelden van vechtende fans, terwijl het Formule 1-festijn op het circuit plaatsvindt. De beelden van de ongeregeldheden bekijken? Klik hier!

Palmer wil consequenties zien voor afgewezen protest: "Dit was echt complete onzin"

Jolyon Palmer is allerminst onder de indruk van het protest dat Red Bull Racing afgelopen zondag indiende tegen de uitslag van de Grand Prix van Canada. Uiteindelijk wees de FIA het protest af, en Palmer oppert bij F1TV een idee om afgewezen protesten aan te pakken. Lezen welk voorstel Palmer heeft? Klik hier!

Williams komt met groot nieuws: James Vowles verlengt contract

Het team van Williams heeft een mooie en belangrijke slag geslagen met het oog op de komende jaren: James Vowles heeft zijn contract bij het team verlengd, waardoor de uitstekende lijn van het team doorgezet kan worden. Vowles wil met het team de jacht op de top doorzetten en tekent een 'langdurige deal'. Alles lezen over de contractverlenging van James Volwes? Klik hier!

