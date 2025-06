De FIA heeft opnieuw een hooggeplaatste functionaris ontslagen, zo meldt de BBC. Het gaat om Sara Mariani, die verantwoordelijk was voor duurzaamheid, diversiteit en inclusiviteit. Mariani was slechts achttien maanden actief in die rol en liet woensdag een kritisch antwoord achter, dat gericht lijkt op de leiding van het autosportorgaan.

Onder leiding van FIA-president Mohammed Ben Sulayem zijn de afgelopen jaren meerdere hooggeplaatste functionarissen vertrokken bij de autosportbond. Onder anderen Paolo Basarri (hoofd compliance), Bertrand Badre (voorzitter van de auditcommissie), commissielid Tom Purves en CEO Natalie Robyn moesten vertrekken. Ook op sportief vlak vonden er veranderingen plaats, zoals bijvoorbeeld de vervanging van Formule 1-wedstrijdleider Niels Wittich.

Kritische noot Mariani

Het ontslag van Mariani was volgens de FIA onvermijdelijk, omdat haar functie is opgeheven. Haar taken worden voortaan verdeeld over twee aparte afdelingen. Volgens de FIA maakt dit het mogelijk om "de interne en externe inspanningen op het gebied van diversiteit en inclusie te combineren", zo laat de bond weten aan het medium. Mariani uitte echter kritiek en suggereerde dat haar vertrek niet geheel vrijwillig was: "Er is een leven buiten de FIA. Een leven waar talent en toewijding worden beloond. Waar vrouwen in leidinggevende posities kunnen floreren, zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen."

Rol FIA-president

Het opheffen van de functie werd vorige week goedgekeurd door een meerderheid tijdens de Algemene Vergadering van de FIA. Opvallend is dat Ben Sulayem in december 2023 nog benadrukte dat hij zich had ingezet voor de oprichting van een commissie voor gelijkheid, diversiteit en inclusiviteit. Een van de tegenstanders van het besluit rond Mariani spreekt tegenover de BBC van een 'donkere periode van democratische achteruitgang'.

