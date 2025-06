McLaren-teambaas Andrea Stella maakt zich nog geen zorgen over de ietwat tegenvallende snelheid van de MCL39 op het Circuit Gilles Villeneuve. De Italiaan stelt dat het karakter van het circuit de wagen simpelweg niet ligt en verwacht in Oostenrijk weer een dominantere auto.

De McLaren wint vooral tijd door lage bandenslijtage en in langzame bochten. Die zijn er weliswaar in Canada, maar deze gaan vaak gepaard met een opeenvolging van chicanes en haarspeldbochten – en juist daar ligt niet het sterke punt van de auto. Oscar Piastri kwam in Montreal uiteindelijk als vierde over de streep. Hoewel de snelheid er in de slotfase wel in zat, kon de Australiër aan het begin van de race nog geen antwoord vinden op het tempo van koploper George Russell.

MCL39 had het moeilijk

Tegenover Autosport wijst de Italiaan op het ontbreken van medium-snelheid-bochten: "Ik denk dat een van de redenen waarom dit circuit wat lastig was, is dat, ook al zijn het langzame bochten, er eigenlijk veel geremd en geaccelereerd wordt. Er is niet echt een middenfase in de bocht zelf. Je zit óf op de rem, óf op het gas. En in beide situaties moeten we zeggen dat de auto het in eerste instantie wat moeilijk had."

Tractie lastig te vinden

Het weekend kwam voor McLaren wat moeizaam op gang, maar dat is deels te verklaren, doordat het team verschillende afstellingen uitprobeerde. "Het team heeft echt goed werk geleverd door de auto te verbeteren ten opzichte van de eerste vrije training. We hebben verschillende experimenten gedaan met de afstelling van de auto, waarvan sommige succesvol waren. Die zijn vervolgens onderdeel geworden van de basisafstelling voor de kwalificatie. En ik denk dat we in de kwalificatie in staat waren om mee te doen voor poleposition. Het waren dus inderdaad langzame bochten qua snelheid, maar met veel remmen en accelereren en vooral met kerbstones en hobbels, daar zagen we dat remmen en tractie niet makkelijk waren voor onze auto," aldus de teambaas van McLaren.

