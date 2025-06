Het zou enkelvoudig wereldkampioen Nico Rosberg niet verbazen als het ingediende protest van Red Bull Racing tegen de uitslag van de race in Canada afkomstig is van Max Verstappen. De Nederlander en George Russell kunnen niet echt door één deur, en Rosberg vermoedt daarom dat Verstappen een 'tikkie' terug wilde uitdelen.

Het momentje achter de safety car zorgde er zelfs voor dat Red Bull een protest indiende bij de FIA. De FIA heeft de klachten van het Oostenrijkse team beoordeeld en vervolgens naast zich neergelegd. Red Bull-teambaas Christian Horner is nog altijd van mening dat Russell iets deed wat niet door de beugel kon, en benadrukte dat het team volledig in zijn recht stond om een protest in te dienen.

Rosberg wijst naar rol Verstappen

In de Sky Sports F1 Podcast bespreekt Rosberg het incident en stelt hij dat Verstappen mogelijk heeft aangedrongen op het protest. "Het zou me niks verbazen als dat door Max werd gepusht. Hij was waarschijnlijk boos omdat George op de rem trapte en hem in een strafsituatie probeerde te duwen. Dus Max dacht: ‘Nee, dit pik ik niet,’ en vroeg zijn team om protest aan te tekenen tegen George. Het zou me echt niet verbazen," aldus de wereldkampioen van 2016. Russell zelf, maar ook Mercedes-teambaas Toto Wolff, waren echter van mening dat dit niet iets is wat bij Verstappen past en wezen met de vinger naar Red Bull.

'De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet'

Simon Lazenby, ook aanwezig in de podcast, stelt Verstappen een koekje van eigen deeg heeft gekregen. "Toto Wolff zei trouwens dat hij niet dacht dat Max zoiets zou doen, want ‘hij is een pure racer’. Maar goed, volgens het reglement heeft George artikel 55.5 van de sportieve F1-regels overtreden, door onnodig te remmen en daardoor gevaarlijk te rijden achter de safety car. En ook artikel 12.2.1 van de Internationale Sportcode, waarin staat dat klagen over een inhaalactie achter de safety car kan wijzen op onsportief gedrag. Dat is dan toch wel een beetje het pot-verwijt-de-ketel-verhaal."

