Jolyon Palmer is allerminst onder de indruk van het protest dat Red Bull Racing afgelopen zondag indiende tegen de uitslag van de Grand Prix van Canada. Uiteindelijk wees de FIA het protest af, en Palmer vindt bij F1TV dat teams maximaal drie protesten per seizoen zouden mogen indienen.

Het protest van Red Bull was gericht op de acties van George Russell achter de safety car. De Brit trapte op de rem, waardoor Max Verstappen, die op P2 lag, er kortstondig voorbijging. Binnen een mum van tijd zat de Mercedes-coureur op de boordradio om de vermeende overtreding te melden. Red Bull vond dat Russell opzettelijk en irrationeel remde, maar de FIA zag dat anders. Het team beschuldigde Russell daarnaast van onsportief gedrag, omdat ook hij weet dat Verstappen nog slechts één strafpunt verwijderd is van een schorsing. Ook dat deel van het protest werd afgewezen.

Protest was complete onzin volgens Palmer

"Dit was echt complete onzin," opent Palmer over het protest van Red Bull. "Dit is niet waar de sport om draait. We hadden een race waarin vijf wagens aan het eind van de Grand Prix zo dicht op elkaar zaten. Er waren een aantal dramatische momenten, een sterke race van Russell, maar ook een goede race van Verstappen," aldus Palmer, die daarmee de sportieve aspecten benadrukt. Namens de Formule 1-fans doet hij dan ook een oproep: "We willen niet dat een race, die volledig van Russell was, ineens wordt afgepakt vanwege complete onzin. Daarom zou ik graag zien dat er een regel komt voor het indienen van protesten."

Limiet qua aantal protesten

Zijn voorstel is om een limiet in te stellen: "Iets in de trant van maximaal drie officiële protesten per seizoen. Als je er dan één verliest, zoals Red Bull nu, dan raak je één van die drie kwijt. Je krijgt dan drie kansen om in beroep te gaan, in plaats van zomaar duizenden euro’s door het putje te spoelen in de hoop dat er iets verandert."

