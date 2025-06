Max Verstappen heeft al diverse keren laten doorschemeren dat hij eerder fan is van de traditionele banen dan van stratencircuits. In gesprek met FORMULE 1 Magazine gaat de Nederlander in op zijn favoriete circuits en wijst hij zes banen aan waarvan hij vindt dat die eigenlijk nooit van de kalender zouden mogen verdwijnen.

Onder leiding van Liberty Media is de Formule 1 het accent gaan leggen op stratencircuits: banen waarbij de muren dichtbij staan en die prachtige beelden opleveren. Toch is er ook een keerzijde aan races door de binnenstad van een metropool. Zo vereist het een iets andere rijstijl en zit er vaak minder een flow in dan op permanente circuits. Daarnaast moeten coureurs zich op stratencircuits iets vaker inhouden, terwijl ze op traditionele banen vaak het uiterste uit de wagens kunnen halen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Vasseur onder vuur: Italiaanse politici schuiven controversiële opvolger naar voren

Zes circuits die nooit mogen verdwijnen, volgens Verstappen

Verstappen begrijpt dat de sport tegenwoordig een andere koers vaart dan onder leiding van Bernie Ecclestone. Landen die minder beschikken over een autosportcultuur, maar wel over de financiële middelen, komen nu eerder op de kalender. “Uiteindelijk hoop je dat er ook in die landen een autosportcultuur ontstaat. Maar als het aan mij zou liggen, zou de kalender er heel anders uitzien en ook minder races tellen,” legt de viervoudig wereldkampioen uit. In zijn ideale wereld zijn er zes circuits die nooit zouden mogen verdwijnen: “Circuits die wat mij betreft een status aparte verdienen en altijd op de kalender thuishoren, puur op basis van sportieve gronden, zijn voor mij Spa-Francorchamps, Zandvoort, Silverstone, Imola, Suzuka en Brazilië.”

OOK INTERESSANT: 'FIA neemt opnieuw afscheid van topfunctionaris'

Contractduur circuits

Toch zijn er circuits die Verstappen een warm hart toedraagt, maar die wel degelijk van de kalender gaan verdwijnen. In 2026 wordt namelijk de laatste editie van de Dutch Grand Prix verreden in Zandvoort. Imola heeft vorige maand voorlopig zijn laatste Formule 1-race mogen organiseren. België heeft wel een contractverlenging op zak, waarmee het tot en met 2031 op de kalender staat. In 2028 en 2030 wordt er echter niet geracet op Spa-Francorchamps. Silverstone blijft wel een vaste prik op de kalender met een deal tot en met 2034. De race in Suzuka staat voorlopig nog tot en met 2029 op de kalender en Brazilië heeft momenteel een overeenkomst met de Formule 1 tot en met 2030.

Simracen én Max steunen in het hol van de leeuw op Silverstone? Kom naar het GPFans VIP Event

Gerelateerd