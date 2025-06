Daags na de Grand Prix van Canada is bekend geworden dat het op de tribunes rondom het circuit niet altijd even gezellig was. Zo circuleren er op social media beelden van vechtende fans, terwijl het Formule 1-festijn op het circuit plaatsvindt.

Het is helaas niet de eerste keer dat Formule 1-fans met elkaar op de vuist zijn gegaan. In 2023 gebeurde het nog in Mexico, waarbij een fan werd vastgelegd die vooral toeschouwers in rode shirtjes sloeg. Afgelopen weekend in Montreal vond zo’n tafereel blijkbaar opnieuw plaats.

Vechtpartij

Op TikTok circuleert een filmpje waarin fans die op ‘Grandstand 31’ staan, met elkaar op de vuist gaan. Het lijkt niet te gaan om een gerichte actie, want de vechtersbazen waren gekleed in diverse teamkleding van verschillende teams. Op Reddit legt een fan die het tafereel zag uit: “Tribune 31. En we mochten daarna niet meer het circuit op omdat de beveiligingschef werd geslagen en naar het ziekenhuis moest. Deze gasten zijn echt slecht…” De organisatie in Canada heeft niet gereageerd op de beelden.

