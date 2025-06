Red Bull Racing-teambaas Christian Horner is van mening dat het belangrijk is voor Yuki Tsunoda om niet dezelfde fout te maken die andere coureurs voor hem hebben gemaakt: zich aan willen passen aan de set-up van Max Verstappen.

Yuki Tsunoda rijdt sinds de Grand Prix van Japan in dienst van Red Bull Racing, waar hij al na twee raceweekenden de tegenvallende Liam Lawson verving. Zijn beste resultaat sindsdien is de negende plaats in de Grand Prix van Bahrein, wat laat zien dat ook de Japanner het lastig heeft bij de Oostenrijkse grootmacht. Het is inmiddels dan ook een publiek geheim dat de auto van Red Bull erg lastig te besturen is. De afgelopen jaren wist niet één coureur in de buurt te komen van Max Verstappen.

Twaalfde plaats in Canada

Daarbij heeft Tsunoda een aantal tegenslagen gehad. Zo was er de snoeiharde crash in de kwalificatie voor de Grand Prix van Imola, waardoor hij een aantal races lang niet met het meest recente pakket van Red Bull Racing reed. In Canada liep hij daarnaast tegen een gridstraf van tien plaatsen op, omdat hij in de derde vrije training inhaalde onder een rode vlag. Nadat hij zich als elfde kwalificeerde, moest hij de race als laatste starten. Dit werd uiteindelijk de achttiende plaats, vanwege twee pitlane starts. Vanaf daar wist Tsunoda naar de twaalfde plek te rijden in de race.

Niet dezelfde fout maken als voorgangers

"Ik denk dat hij het best aardig deed", blikt Christian Horner na afloop van de race terug tegenover de aanwezige media. "Je hebt gezien hoe moeilijk inhalen hier is, dus ik denk dat Yuki er best met wat zelfvertrouwen op terug mag kijken. Als hij vanaf zijn normale gridpositie zou zijn gestart - waar hij zich kwalificeerde - zou hij punten hebben gescoord. Ik denk dat hij moet vermijden wat andere coureurs hebben gedaan: zich aanpassen aan de set-up van Max. Hij moet zijn eigen weg inslaan en werken aan wat bij zijn stijl past. Ik denk dat hij wat progressie heeft gemaakt", aldus de Red Bull Racing-teambaas.

