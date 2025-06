Draaiende camera's filmen conversatie tussen Verstappen en Russell in Canada

George Russell (27) won de Grand Prix van Canada, maar werd tijdens de race wel op de huid gezeten door rivaal Max Verstappen (27). Achter de safety car in de slotfase probeerde Russell de Red Bull-coureur ook nog een straf aan te smeren, zo leek het. Na afloop spraken de twee elkaar in de welbekende cooldown room, waar draaiende camera's aanwezig waren.

Na afloop van de race nemen de coureurs altijd even enkele minuten plaats in de cooldown room. Hier komt de top drie samen om even op adem te komen, wat te drinken en de hoogtepunten van de race gezamenlijk terug te kijken. Dit samenkomen wordt altijd (deels) live uitgezonden op televisie. Zo ook in Canada, waar Russell, Verstappen en Antonelli elkaar ontmoeten in de cooldown room. De heren namen plaats op de drie aanwezige stoelen en bespraken de race. Op beelden is te zien dat het drietal uitgebreid de crash van Lando Norris met elkaar besprak. Volgens Verstappen had Norris geluk dat er een muur stond aan die kant van de baan.

Verstappen, Russell en Antonelli bekijken crash Norris in Montreal

"Dit gaat dé ronde zijn, nietwaar?", zo begon Russell toen de beelden van het moment tussen Norris en Oscar Piastri werd ingestart op het tv-scherm. "Dit is dé ronde", zo reageert Antonelli, om vervolgens direct een grapje erin te gooien: "Ik was nog niet zeker wie ik de slipstream moest geven, ze zaten beide [Norris en Piastri] in mijn DRS. Ik zat te twijfelen, zal ik links of rechts gaan rijden?" Verstappen en Russell moesten erom lachen. "Dus, wat heb je uiteindelijk gedaan? Ben je in het midden gaan zitten?", reageerde Verstappen lachend. Van spanning tussen de Nederlander en Russell leek geen sprake, want er leek een ontspannen sfeer te hangen tussen de twee.

Verstappen denkt dat Norris geluk had met de muur

Toen de crash van Norris eenmaal in beeld kwam, reageerde het drietal vrijwel hetzelfde. "Auch", klonk het. "Dit is letterlijk het moment dat Lewis [Hamilton] had met [Jenson] Button in 2011", aldus Russell, die daarop de bevestiging kreeg van Verstappen. Volgens de Mercedes-coureur was het geen handige actie van Norris. "Er was daar niet echt een gat, of wel?", zo vroeg hij zich af. "Gelukkig hebben ze die muur daar neergezet", reageerde Verstappen. Russell en Antonelli waren het daar volledig mee eens.

Russell en Verstappen bespreken safety car-incident niet op beeld

Het moment dat Russell en Verstappen hadden achter de safety car leek niet te worden besproken. Althans, niet in het gedeelte dat live op televisie werd uitgezonden. Verstappen leek er later bij de pers ook niet heel erg mee te zitten, maar uiteindelijk bleek wel dat Red Bull een protest had ingediend bij de FIA tegen Mercedes. Het protest werd uiteindelijk afgewezen.

