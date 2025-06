Christian Horner heeft onthuld dat hij vóór de F1 Grand Prix van Canada de wedstrijdleiding al had gewaarschuwd over George Russell. De teambaas van Red Bull Racing was niet te spreken over wat de Mercedes-coureur had gezegd over Max Verstappen na de kwalificatie.

Russell pakte de pole position op de zaterdag in Montreal. Hij verwachtte dat Verstappen rap zou zijn in de race en dus beloofde hij fel in de verdediging te gaan op zondag. "Ik heb nog wat speling qua strafpunten op mijn superlicentie", lachte de Brit na de kwalificatie. Hij stak natuurlijk de draak met het feit dat Verstappen nog maar één strafpunt verwijderd is van een schorsing. Horner was echter niet gediend van die opmerking en meldde de situatie bij wedstrijdleider Rui Marques.

Oogje in het zeil van wedstrijdleider

"Je kon vrij duidelijk horen wat zijn doel was van wat George zei tegen de pers", begon Horner tegenover de aanwezige media op het Circuit Gilles Villeneuve. "Dat kwam volgens mij ook niet als een verrassing. Ik denk dat het onvermijdelijk was dat er mogelijke spelletjes gespeeld zouden worden. Het is wel iets dat we hebben aangekaart bij de wedstrijdleider na de rijdersbriefing, zodat zij er ook rekening mee konden houden. Het is duidelijk dat dit soort dingen gebeuren. We zeiden tegen [Marques] of hij a.u.b. een oogje in het zeil kon houden. Maar Max bleef overal het hele weekend uit de problemen en reed een geweldige race."

Red Bull dient protesten in

Na afloop van de tiende Grand Prix van het seizoen diende Red Bull twee protesten in tegen Russell. Ze vonden namelijk dat hij onvoorspelbaar reed achter de safety car door plotseling hard in de ankers te gaan. Verstappen had daardoor geen keus om eventjes de Mercedes in te halen. De Limburger liet hem er direct weer langs. Russell klaagde over de boardradio dat Verstappen hem had ingehaald. Red Bull vond het onsportief gedrag om zo'n opmerking te maken. De protesten rondom het onvoorspelbare rijgedrag en het onsportieve gedrag van Russell werd door de FIA verworpen. Russell behield zo de overwinning voor Verstappen. Red Bull suggereerde bij de stewards dat Russell expres Verstappen in een overtreding wilde lokken.

