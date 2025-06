Christian Horner zou hebben gesproken met John Elkann, de CEO van het Formule 1-team van Ferrari. De geruchten rondom een eventuele overstap van de Red Bull Racing-chef, worden hiermee nieuw leven in geblazen.

Ferrari bevindt zich momenteel in woelige wateren. Na een zeer teleurstellende start van het seizoen heeft de grootmacht een inhaalslag weten te maken en staat het team momenteel op de tweede plaats in het constructeurskampioenschap, maar de druk op teambaas Frédéric Vasseur is groot. Met name de Italiaanse media, zoals Gazzetta dello Sport en Corriere della Sera, hebben hun twijfels geuit over de capaciteiten van de Fransman om het team naar nieuwe hoogten te leiden. Met een aflopend contract eind dit jaar, heeft hij volgens die toonaangevende Italiaanse media nog maar drie races om zijn stempel op het team te drukken.

Horner wordt gelinkt aan Ferrari

Ondertussen wordt de naam van Christian Horner als vervanger van de Fransman steeds vaker genoemd. De Red Bull Racing-teambaas gaf vorige week zelf nog aan geen interesse te hebben om te vertrekken, maar noemde het wel een eer dat hij als teambaas van Ferrari werd genoemd. Volgens Martin Brundle zijn er echter nieuwe ontwikkelingen. Auto, Motor und Sport meldt namelijk dat de doorgewinterde Formule 1-verslaggever heeft gemeld dat er een gesprek is geweest tussen Horner en John Elkann, de CEO van Ferrari.

Langstzittende teambaas in de Formule 1

Horner heeft al eerder bij Ferrari op de rader gestaan. Zo kreeg hij enkele jaren geleden ook door Elkann de rol van teambaas aangeboden, maar wees deze af. Het was vervolgens Vasseur die aangetrokken werd als vervanger van Mattia Binotto. Horner is sinds jaar en dag actief als teambaas van Red Bull Racing en momenteel daarmee ook direct de langstzittende chef.

