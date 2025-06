Max Verstappen vertrekt zondag om 20:00 uur tijdens de Grand Prix van Canada vanaf de tweede plek in het kielzog van niemand minder dan George Russell. Kansen op de overwinningen liggen er zeker voor de viervoudig wereldkampioen en hij legt uit hoe hij de race in Montreal gaat benaderen.

Verstappen en Russell hadden het vorige race in Spanje natuurlijk nog met elkaar aan de stok op het circuit in Barcelona en op zondag zouden we zomaar weer een herhaling van dat scenario kunnen gaan zien. Verstappen zal vanaf de tweede plek starten, terwijl de Brit hem vergezelt op de eerste startrij. Zoals inmiddels algemeen bekend, zal Verstappen behoorlijk op zijn tellen moeten passen wat betreft zijn strafpunten. Mocht de Nederlander nog één keer over de schreef gaan, weet hij dat hij noodgedwongen een race aan de kant zal zitten.

Artikel gaat verder onder video

Geduld opbrengen

Vanaf de Drivers Parade blikt Verstappen vooruit op de race en hoe hij deze zal gaan aanpakken: "Ik kijk uit naar vandaag. Hopelijk hebben we een sterke race en zijn we competitief. We gaan opzoek naar de best mogelijke race. Hopelijk zijn we goed op de banden en kunnen we bekijken met wie we om ons heen kunnen vechten. Ik denk dat het behoorlijk spannend wordt met de auto's om ons heen. Je moet geduldig blijven. Het is een zeer lange race. Er kan een hoop gebeuren. Het lijkt een droge race te gaan worden, waardoor het managen van de banden de sleutel zal gaan worden."

Patience is key 🔑



Max Verstappen shares what he'll be focusing on to get a positive result in today’s race #F1 #CanadianGP pic.twitter.com/BYID7d3eFE — Formula 1 (@F1) June 15, 2025

Gerelateerd