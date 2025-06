Kiezelharde woorden vanuit Hamilton: "Auto voelt als iemand die niet kan dansen"

Lewis Hamilton vergelijkt zijn Ferrari met ‘iemand die niet kan dansen’ na een moeizame kwalificatie. Nadat hij zich als vijfde kwalificeerde voor de Grand Prix van Canada, komt de coureur van Ferrari met de nodige kritische woorden over zijn bolide.

Hamilton heeft duidelijk nog moeite met wennen aan zijn nieuwe Ferrari. Na de kwalificatie voor de GP van Canada, waar hij zondag vanaf P5 vertrekt, gebruikte de zevenvoudig wereldkampioen een opvallende vergelijking: “Deze auto... het is alsof iemand niet kan dansen. Iemand zonder ritme, begrijp je? Probeer iemand zonder ritme ritme aan te leren, dat is echt heel lastig. Zo voelt deze auto voor mij", verklaarde Hamilton tegenover de media.

Verkeerde bandenkeuze?

Ondanks dat de vijfde plek zijn beste kwalificatieresultaat van het seizoen evenaart, had Ferrari opnieuw niet de snelheid om voor pole position te vechten. Zijn teamgenoot Charles Leclerc liet nog wel wat snelheid zien, maar maakte een foutje toen hij achter Isack Hadjar reed. Hamilton was daarnaast verbaasd dat Ferrari er niet voor koos om net als Russell en Verstappen op de mediumband te rijden in Q3. “We hadden dit misschien moeten overwegen”, stelt Hamilton.

Hamilton ziet ondanks kritiek wat positieve punten

Toch ziet Hamilton ook positieve punten. “Ik heb het gevoel dat we vooruitgang hebben geboekt vandaag, dat is het belangrijkste”, aldus de Brit. “In eerdere races ging het in P2 vaak mis. Dan was er altijd wel iets, de vloer werkte niet goed, de achtervleugel was niet in orde, we kwamen downforce tekort. Dan heb je na zo’n slechte tweede vrije training veel werk te doen. Nu stond het gisteren al redelijk goed en vandaag hebben we vooruitgang geboekt. Dat geeft vertrouwen.”

