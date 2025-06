Oscar Piastri mag zondag vanaf de derde plek starten bij de Grand Prix van Canada. Niet alleen was hij blij met die positie, hij verdedigde ook zijn keuze om in Q3 te rijden op de zachte (C6) band, terwijl Russell en Verstappen kozen voor de mediumbanden.

Piastri had voor de kwalificatie een lastige aanloop: “Veel beter dan tijdens de trainingen, dat is zeker”, vertelde hij tijdens de persconferentie. “Ik heb in de vrije trainingen veel geworsteld. Mijn sessie vanochtend verliep ook niet echt vloeiend, dus het voelde goed dat alles in de kwalificatie weer op z’n plek viel.” Over de discussie rond de beste bandenkeuze vertelt Piastri: “Er zal altijd de vraag zijn: hadden we toch de medium moeten nemen aan het einde? Maar na het moeizame weekend in de trainingen wilde ik liever geen risico nemen met een ander type band. Gewoon een schone run met dezelfde compound leek voor ons het beste idee. En eerlijk gezegd, ik denk dat dat prima heeft uitgepakt.”

Piastri is tevreden ondanks het missen van de poleposition

Hij sluit af met: “Ik ben oprecht best blij met deze derde plaats. Na de teleurstellende trainingen voelt dit als een stap vooruit.” Ondanks dat polepositie volgens hem misschien mogelijk was geweest met een andere bandenkeuze, gaf Piastri aan liever geen extra gok te wagen. Zo bleef hij bij zijn strategie, wat in elk geval een plek op de tweede startrij opleverde achter Russell en Verstappen.

