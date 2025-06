Max Verstappen veroverde zaterdag P2 voor de F1 Grand Prix van Canada na een zinderende kwalificatie. De Nederlander werd naderhand echter weer gevraagd naar zijn aantal strafpunten, en daar was de viervoudig wereldkampioen niet van gediend.

Toen hem er op donderdag naar werd gevraagd, zei Verstappen het volgende: "Ik stond op acht strafpunten, nu zijn het er elf. Tja... Ik kan niet me niet ineens uit elk duel op de baan terugtrekken. Ik race zoals ik wil racen en ga niets veranderen. Ik vertrouw mezelf. Is het fair dat ik op elf punten sta? Ik weet het niet. Maar het leven is ook niet altijd eerlijk. Een schorsing zou natuurlijk niet ideaal zijn. Ik ben hier niet om een ban te krijgen, haha. Maar ik denk er niet te veel over na.”

Verstappen na kwalificatie GP Canada

Na de kwalificatie voor de race in Canada werd er op de persconferentie wederom gevraagd naar het feit dat hij nog een strafpunt af zit van een schorsing. De Nederlander is er, zo blijkt, vervolgens helemaal klaar mee. "Ik hoef dit niet wéér te horen. Het maakt mij pissig. Je hebt er op donderdag ook al naar gevraagd, dit is zo zonde van de tijd. Het is kinderachtig, heel irritant." Verstappen start zondag naast George Russell, met Oscar Piastri en Andrea Kimi Antonelli op de tweede startrij.

