Ferrari laat Hamilton en Leclerc in Canada aan derde motor van 2025 beginnen

Nadat Mercedes op vrijdag al besloot de motoren te wisselen voor het weekend van de F1 Grand Prix van Canada, heeft nu ook een concurrent dat besloten te doen bij allebei haar coureurs.

Ferrari heeft namelijk besloten om zowel de motor van Lewis Hamilton als die van Charles Leclerc nagenoeg volledig te vervangen. De verbrandingsmotor, Turbo Charger, MGU-H en MGU-K zijn vervangen, net zoals het uitlaatsysteem. Van het laatste onderdeel is het voor Leclerc en Hamilton de vierde, waar er acht zijn toegestaan. Voor de andere onderdelen geldt dat het de derde is, daar waar er vier zijn toegestaan. Ferrari heeft dus nog een motor over die ze kunnen nemen zonder gridstraf.

Vrijdag

Op vrijdag besloot Mercedes al bij George Russell en Andrea Kimi Antonelli in te grijpen, iets wat Fernando Alonso en Liam Lawson hun teams uiteindelijk ook zagen doen. Voor Russell, Antonelli en Alonso is het hun derde motor van 2025, terwijl het voor Lawson zijn vierde is. Hij zit dus al aan de limiet.

