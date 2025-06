We zitten om 18:30 uur Nederlandse tijd klaar voor de derde en laatste vrije training op het Circuit Gilles Villeneuve. De F1 Grand Prix van Canada is de tiende ronde van het Formule 1-wereldkampioenschap van 2025. De wedstrijd zal voor de 44e maal gehouden worden op het Île Notre-Dame in Montreal. Het is zo'n 18°C en zonnig. Blijft George Russell bovenaan staan in de Mercedes of kunnen McLaren en Red Bull terugslaan? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.

LIVE | Derde vrije training Grand Prix van Canada Sort by: Latest Oldest Gevecht op Le Mans Naast de Grand Prix van Canada is er natuurlijk ook nog de 24 Uur van Le Mans. Tijdens een supportrace eerder vandaag ging een coureur compleet door het lint. Le Mans 24H: Coureur gaat door het lint na crash en probeert rivaal te meppen - GPFans.com De zaterdag voor de 24 Uur van Le Mans begon met een aantal supportraces. Gino Forgione ging compleet door het lint, toen een andere Ferrari-coureur een... Read this article Bortoleto overvallen Gabriel Bortoleto werd overvallen en liep kans daardoor de Grand Prix van Canada te missen. Gelukkig is de Kick Sauber-rookie toch aanwezig in Montreal. Formule 1-coureur dreigde Grand Prix van Canada te missen na bizarre diefstal - GPFans.com Gabriel Bortoleto heeft een hectische week achter de rug. Tijdens een bezoek aan Zürich werd zijn auto opengebroken en zijn rugzak gestolen, met daarin... Read this article FIA schorst steward De zaterdag in Canada begon met een fors besluit van de FIA. Derek Warwick is namelijk geschorst en zal niet meer zijn taken als steward mogen uitvoeren. F1 GP Canada: FIA grijpt historisch in en deelt schorsing uit tijdens raceweekend Montreal - GPFans.com Derek Warwick, de voormalig Formule 1-coureur, is door de FIA geschorst als steward voor de Grand Prix van Canada. Dat gebeurde naar aanleiding van... Read this article Laatste training om 18:30 uur van start De twintig coureurs maken zich op voor de laatste 60 minuten, voordat er gekwalificeerd moet worden. De teams kunnen nog wat wijzigingen maken aan de afstelling en er zal waarschijnlijk veel aan de long runs gewerkt worden. Vrije Training 3 in Montreal gaat om 18:30 uur Nederlandse tijd van start.

