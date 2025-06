Het is alweer tijd voor de tweede dag van het tiende raceweekend van dit seizoen met de Grand Prix van Canada op de rol. Hoe laat gaan we vandaag kwalificeren op het Circuit Gilles Villeneuve?

Vlak na de intensieve triple-header door Europa hadden de coureurs een weekje vrijaf, waarna het hele Formule 1-circus weer naar de andere kant van de plas moest verhuizen voor een kortstondige oversteek richting Noord-Amerika. Dit weekend zijn we aanwezig in het altijd mooie Canada, waar op vrijdag de eerste twee vrije trainingen werden gereden. Max Verstappen wist tijdens VT1 de tijdenlijst aan te voeren voor beide Williams-wagens, terwijl George Russell in VT2 boven kwam drijven. Voorlopig is het nog geen ideaal weekend voor de McLarens, iets waar zij op zaterdag ongetwijfeld verandering in willen brengen.

Circuit Gilles Villeneuve

Canada is bij zowel veel fans als bij de coureurs zelf een populaire bestemming. Het Circuit Gilles-Villeneuve is gelegen op een kunstmatig aangelegd eiland op een steenworp afstand van Montreal, waardoor een tripje naar het circuit goed gecombineerd kan worden met een bezoekje aan de lokale horeca. De razendsnelle baan voert de coureurs over 4,361 kilometer asfalt en telt in totaal 14 bochten. Direct na die veertiende bocht is de 'Wall of Champions' gelegen, een roemruchtig deel van het circuit waar veel grootheden uit de sport hun race vroegtijdig beëindigd hebben zien worden. De Grand Prix wordt verreden over 70 ronden.

Tijdschema Grand Prix van Canada

Vandaag gaan we om 18:30 uur van start met de derde en laatste vrije training, waarna het om 22:00 uur tijd is voor de kwalificatie. De Grand Prix van Canada wordt op zondag om 20:00 uur verreden. In Montreal is het zes uur vroeger dan in Nederland.

Overzicht tijden

Zaterdag 14 juni

Derde vrije training: 18:30 uur

Kwalificatie: 22:00 uur

Zondag 15 juni

Grand Prix van Canada: 20:00 uur

