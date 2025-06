Verstappen begint als snelste in Canada, Williams verrast en McLaren nergens te vinden

Max Verstappen heeft de eerste van drie vrije trainingen voor de F1 Grand Prix van Canada als snelste afgesloten met een 1:13.193. De coureur van Red Bull Racing zat 0.039 seconden onder de tijd van Alexander Albon. De andere Williams van Carlos Sainz deed het ook goed met de derde positie. McLaren had het juist moeilijk, terwijl Charles Leclerc slechts negen ronden aflegde vanwege een crash.

De eerste trainingssessie op het Circuit Gilles Villeneuve begon om 13:30 uur lokale tijd bij luchttemperaturen van 16°C en baantemperaturen van 42°C. Bijna iedereen kwam meteen naar buiten op de softs. Alleen Kick Sauber en Racing Bulls reden op de mediumcompound. Fernando Alonso en Lance Stroll van Aston Martin zagen we überhaupt niet in actie in de eerste vijf minuten. Franco Colapinto zagen we als eerste een fout maken. De coureur die onder druk staat bij Alpine, spinde in de tweede bocht. Het was duidelijk dat de baan vuil en glad was, want Kimi Antonelli, Lando Norris en George Russell verloren ook op lage snelheid de achterkant, maar gingen niet helemaal in de rondte. Max Verstappen klaagde ondertussen dat het sturen erg zwaar aanvoelt.

Leclerc eerste op de baan en eerste in de muur

Charles Leclerc stond na een kwartier bovenaan met een 1:13.885. Russell had last van trillingen in de Mercedes tijdens het accelereren, maar klokte wel de tweede tijd op 0.146 seconden achterstand. Norris vonden we op dat moment op de derde plaats voor Verstappen en Isack Hadjar. De eerste vrije training kwam echter al gauw tot een eind voor Leclerc. Hij remde te laat voor bocht drie en, in plaats van dat hij uitweek naar de escape road, probeerde hij alsnog de bocht te halen. De Monegask kwam op het gras terecht, belandde in de muur en stak de baan over met een compleet beschadigde linkerkant. Ferrari heeft een boel reparatiewerk te verrichten voor de tweede vrije training. VT1 werd hervat met nog 37 minuten te gaan.

Williams verrast, McLaren buiten de top zes

De andere Ferrari maakte ook een incidentje mee met Lewis Hamilton die spinde in de haarspeldbocht. Leclerc kon zijn tijd natuurlijk niet meer verbeteren en begon terug te zakken in de tijdenlijst. Verstappen nam de eerste plek in met een 1:13.193. Williams ziet er sterk uit met Alexander Albon op P2 en Carlos Sainz op P3, allebei binnen een tiende van Verstappen. Russell stond eventjes eerste, maar zakte terug naar de vierde stek met een 1:13.535. Hamilton completeerde de top vijf. Norris bleef het lastig hebben. Hij ging in de eerste bocht door het gras en spinde bijna in de haarspeldbocht. De Brit werd zevende achter Hadjar. De andere McLaren was overigens ook nergens te vinden. Piastri moest genoegen nemen met P14.

Is het daadwerkelijk een uitdaging voor McLaren om snelheid te vinden in Montreal of zijn ze aan het sandbaggen? Om 23:00 uur Nederlandse tijd later deze vrijdag gaan we opnieuw trainen voor de Grand Prix van Canada met VT2, en misschien krijgen we dan antwoord op die vraag.

