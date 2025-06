De F1 Grand Prix van Canada gaat vandaag van start met de eerste twee vrije trainingen en dat betekent dat we de kans krijgen om naar de upgrades van de teams te kijken. McLaren heeft stappen kunnen maken ten opzichte van onder andere Red Bull Racing.

Kampioenschapsleider Oscar Piastri en tweede man Lando Norris kregen goed nieuws in aanloop naar het raceweekend in Montreal, want McLaren heeft de voorkant van de bolide aangepakt. De voorvleugel is opnieuw ontworpen om de luchtstroom naar de achterkant van de auto te verbeteren en de voorwielophanging is eveneens gewijzigd. Speciaal voor het Circuit Gilles Villeneuve hebben ze ook een achtervleugel gemaakt die een goede compromis moet zijn tussen snelheid op de lange rechte stukken en downforce door de rappe chicanes. Red Bull heeft voor Max Verstappen en Yuki Tsunoda geen upgrades meegenomen en datzelfde geldt voor Ferrari.

Koeling voor de remmen

Mercedes heeft de vloer aangepast om de koeling te verbeteren specifiek voor Canada, maar ook om de lucht beter te geleiden voor de rest van het seizoen. Aston Martin heeft eveneens naar de koeling gekeken. Circuit Gilles Villeneuve is een van de zwaarste banen op de F1-kalender voor de remmen en dus heeft Aston Martin de luchtinlaten voor de remmen vergroot. Alpine heeft voor Canada gekozen om met minder downforce te rijden en heeft daar een nieuwe voorvleugel voor ontwikkeld. Haas, Williams en Kick Sauber hebben niks aan de wagen aangepast. Als laatste hebben we nog Red Bull-zusterteam Racing Bulls. Die hebben een nieuwe voorvleugel speciaal voor Canada om de balans zo goed mogelijk te houden met de vermindering van downforce. De achterhoeken zijn aangepakt om de lucht rond de banden en de diffuser beter te geleiden.

