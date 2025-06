Lando Norris is de afgelopen twee seizoenen Max Verstappen beter leren kennen op de baan, nadat hij de jaren daarvoor vooral van veraf moest toekijken en niet de auto had om voorin mee te doen. Zijn oordeel is duidelijk: de Brit denkt dat hij beter is dan Verstappen, maar ook coureurs als Fernando Alonso en Lewis Hamilton.

Norris moest eigenlijk tijdens zijn eerste seizoenen toekijken hoe Red Bull aan Verstappen wel een auto kon geven die hem een kans op een kampioenschap gaf en waarmee hij voorin mee kon doen. Dit terwijl Norris daar nog jaren op moest wachten. In 2023 begon Norris zich met McLaren al te melden voor podiumplekken, maar tot duels met Verstappen kwam het niet vanwege de dominantie van de Nederlander. In 2024 en 2025 is de auto van McLaren echter wel goed genoeg om Norris een kans te geven te vechten met Verstappen. Dit leverde in 2024 al veel verhitte duels op, terwijl de Nederlander in 2025 de enige concurrent is van hem en zijn teamgenoot Oscar Piastri.

Norris over hem vs Verstappen

In gesprek met BBC Sport stelt Norris, die inmiddels zes races heeft gewonnen in F1, dat hij gelooft dat hij beter is dan Verstappen als coureur. "Ik geloof dat ik sneller kan rijden en beter kan presteren dan alle anderen op de grid. Ik denk dat ik hier nu niet zou zijn als ik dat niet zou geloven. Maar om consequent op dat niveau presteren is heel erg moeilijk, ongeacht de omstandigheden, de auto waarin je rijdt en tegen wie je het opneemt. Misschien vind ik het soms moeilijk om het toe te geven en het gewoon uit te spreken. Maar ik zou niet in de F1 racen en vechten voor de wereldtitel als ik diep van binnen niet geloofde dat ik de beste coureur ter wereld zou kunnen zijn."

