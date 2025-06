Max Verstappen kijkt uit naar de Grand Prix van Canada. Na een teleurstellende race in Barcelona, waar hij door een tijdstraf tiende werd, hoopt de Nederlander in Montreal op beterschap. Dit zegt de Red Bull-coureur in een interview op Verstappen.com. De Nederlander denkt echter wel dat hij een regendans moet gaan doen komend weekend om kans te maken.

De race in Barcelona verliep niet zoals de Nederlander en zijn team gehoopt hadden. Ondanks alle inspanningen van de Nederlander en zijn team eindigde de race in teleurstelling. Op papier was het circuit in Spanje er eentje waar de RB21 van de viervoudig wereldkampioen goed zou moeten presteren, maar in de praktijk kon de recent geüpdatet bolide daar niet om de zege strijden. Zelfs de alternatieve strategie, een driestopper, werkte niet. Na de drukke triple header heeft de Limburger even vrij genomen, onder meer met een bezoek aan Hangar-7 om de heropening met zijn team te vieren. Nu gaat de focus echter weer op Canada.

Verstappen over GP Canada

Verstappen blikt vooruit op de race van komend weekend. Verstappen won de afgelopen drie edities in Canada. "Het circuit daar is heel uniek, heeft ouderwetse kerbs en er zijn volop inhaalmogelijkheden. De afstelling van de auto zal belangrijk zijn en het is altijd meer een uitdaging met de grote remzones." Toch weet Verstappen ook dat hij vorig jaar mede door de regen de race won, iets wat volgens hem nu ook weer nodig gaat zijn om een kans te maken tegen McLaren. "De race van vorig jaar was spannend: we konden de overwinning binnenhalen en hopelijk kunnen we deze week weer een positieve prestatie neerzetten. De weersomstandigheden zien er wel iets beter uit dan vorig jaar, dus we zullen zien wat er gebeurt."

Verstappen in Canada

Met waarschijnlijk beter weer dan vorig jaar, zal de viervoudig wereldkampioen erop hopen zijn prestatie van vorig jaar ook in droog weer te evenaren of zelfs te verbeteren. De verwachtingen zijn in ieder geval hooggespannen en de coureur van Red Bull Racing zal er alles aan doen om een goed resultaat neer te zetten in Montreal. Toch zal hij ook op moeten passen, want Verstappen is nog maar één strafpunt verwijderd van een schorsing voor de volgende Grand Prix. Hij zou dan de race in Oostenrijk moeten missen, iets wat Red Bull Racing niet zal willen.