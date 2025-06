'Norris keert social media de rug toe en gaat met gestrekt been de concurrentiestrijd aan'

Lando Norris heeft een bijzondere onthulling gedaan na afloop van de Grand Prix van Emilia-Romagna. Nadat de Britse coureur een moeizaam begin kende van het seizoen, besefte hij maar al te goed dat er wat moest gebeuren om betere en vooral constantere resultaten te boeken. Hiervoor heeft hij ervoor gekozen om afstand te nemen van social media tijdens een raceweekend.

Vele Formule 1-fans zagen al snel genoeg dat de prestaties van Norris ondermaats waren, voornamelijk tijdens de kwalificaties. Hierin werd hij 'te kakken gezet' door zijn teamgenoot Oscar Piastri, die momenteel op de eerste plek staat in het kampioenschap met tien punten voorsprong op Norris. Nadat de Britse coureur ervoor koos om afstand te nemen van social media tijdens raceweekenden, leek het gelijk effect te hebben op zijn prestaties. Want slechts één week later won Norris de befaamde kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco, waardoor hij vanaf pole startte en uiteindelijk de race wist te winnen. En ook in Spanje wist hij op het podium te eindigen met een tweede plaats.

Artikel gaat verder onder video

Goede reeks aan resultaten voortzetten

Nu het gat tussen Norris en Piastri slechts tien punten bedraagt, hoopt hij door deze nieuwe 'tactiek' steeds dichterbij te komen ten opzichte van zijn teamgenoot om zo uiteindelijk kampioen te kunnen worden. De laatste races bieden een goed perspectief voor de Engelsman en hij wil deze lijn graag doorzetten tijdens de GP van Canada: "Er zijn veel factoren die samenkomen om tot een dag als die in Monaco te leiden. Maar ik kan zeker zeggen dat dit er een van is. Dus ik ben tevreden. Iedereen kan doen wat hij wil, maar voor mij ben ik blij om er wat afstand van te nemen", zo zei Norris tegenover de media.

In hoeverre heeft het effect op Norris' prestaties?

In hoeverre de keuze om minder bezig te zijn op social media impact heeft op zijn uiteindelijke prestaties, dat durft de Brit niet te zeggen: “Het is onmogelijk om te zeggen hoeveel. Ik heb nog steeds mijn profielen, ik plaats nog steeds berichten, enzovoort. Ik gebruik ze nog steeds om met mijn vrienden te praten en contact te houden met mensen, dat is alles. Ik ben erg blij, want ik denk dat het tijdverspilling was. Ik heb betere dingen om me op te focussen en te verbeteren."

Gerelateerd