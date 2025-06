Kelly Piquet lijkt verloving Verstappen te verklappen, 'Grote onrust binnen Red Bull' | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Dit weekend is er helaas geen spektakel op de baan, al betekent dat natuurlijk niet dat er geen nieuws te melden is vanuit de Formule 1. Zo was er onder meer Kelly Piquet, die zich leek te verspreken en een aanstaand huwelijk met Max Verstappen leek te verklappen, was er vervelend nieuws rondom Red Bull, waar nog altijd de rust niet wedergekeerd zou zijn. Met name de rol van Christian Horner wordt uitgelicht. Ook was er nieuws vanuit de FIA: vanaf Canada zal er een Nederlandse steward fungeren in de wedstrijdleiding.

Kelly Piquet voor het eerst sinds geboorte Lily weer in de media verschenen

Kelly Piquet is de laatste tijd na de geboorte van dochtertje Lily behoorlijk onder de radar en we hebben dan ook amper wat van haar vernomen. Dit weekend verscheen ze voor het eerst in lange tijd op een evenement in Lissabon én werd ze daar voor het eerst weer geïnterviewd. Het had een bijzondere verspreking tot gevolg. Meer lezen over de mogelijke verspreking van Kelly Piquet? Klik hier!

Wie is Edie Piastri, het zusje aan wie Oscar zijn zege in Barcelona opdroeg?

Oscar Piastri zette tijdens de Grand Prix van Spanje een volgende potentiële stap naar zijn eerste wereldtitel in zijn loopbaan door te winnen in Barcelona. Tijdens en na de race zagen we meermaals een jongedame in beeld in de McLaren-pitbox, maar wie was zij nu precies? Piastri droeg na de winst in Barcelona zijn overwinning op aan de dame die we meermaals in beeld zagen tijdens de Grand Prix van Spanje. Het gaat om Edie Piastri, de jongste zus van de McLaren-coureur, die steeds vaker haar opwachting in de Formule 1-paddock lijkt te maken. Meer lezen over het zusje van Oscar Piastri? Klik hier!

'Bevoegdheden Horner ingeperkt, sfeer binnen Red Bull gezakt tot dieptepunt'

Het team van Red Bull Racing heeft de afgelopen jaren natuurlijk weinig rust gekend en voorlopig is het onder leiding van Christian Horner ook nog altijd niet teruggekeerd volgens de recente berichten. Verschillende topspelers in de sport zouden bovendien niet naar Red Bull willen komen wegens de aanwezigheid van Horner. Meer lezen over de aanblijvende onrust binnen Red Bull Racing? Klik hier!

Calum Nicholas denkt hardop: 'Verstappen pakt dit jaar de titel en stopt dan met F1'

Max Verstappen heeft tot nu toe weinig te zeggen in het wereldkampioenschap van dit jaar en zowel fans als Verstappen zelf lijken op dit moment zeker geen rekening meer te houden met een wereldtitel in 2025. Calum Nicholas verwacht echter alsnog dat er dit jaar iets heel moois gaat gebeuren. Ik denk dat Max gaat winnen dit jaar. Max gaat de coureurstitel pakken dit jaar, daarna gaat hij ermee stoppen", zo zegt de oud-engineer. Meer lezen over de aanblijvende onrust binnen Red Bull Racing? Klik hier!

Nederlandse Corsmit debuteert als F1-steward: "Als kind wilde ik dit al"

De Nederlandse Natalie Corsmit staat op het punt om haar debuut te maken als steward in de Formule 1. Ze zal debuteren tijdens Grand Prix van Canada, nota bene de race waar landgenoot Max Verstappen enorm op zijn tellen moet passen. Later dit jaar is ze ook te zien bij de races in Singapore en Mexico. Hoewel de wedstrijdleiding natuurlijk onafhankelijk moet handelen, zal het voor Verstappen ergens misschien nét dat kleine beetje geluk kunnen brengen in de kamer van de wedstrijdleiding. De Nederlander moet de komende weken behoorlijk op zijn tellen passen: wanneer hij nog één strafpunt op zijn superlicentie krijgt, moet hij een week toekijken vanaf de kant. Meer lezen over de debuterende Nederlandse steward? Klik hier!

