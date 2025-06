Het team van Red Bull Racing heeft de afgelopen jaren natuurlijk weinig rust gekend en voorlopig is het onder leiding van Christian Horner ook nog altijd niet teruggekeerd volgens de recente berichten. Verschillende topspelers in de sport zouden bovendien niet naar Red Bull willen komen wegens de aanwezigheid van Horner.

De Oostenrijkse formatie heeft ook dit seizoen weer de nodige problemen op de baan. Red Bull lijkt de constructeurstitel al uit het hoofd te kunnen zetten en tot overmaat van ramp is ook de coureurstitel voor Max Verstappen verder weg dan ooit. Niet alleen op de baan zou het allemaal niet naar wens gaan, ook naast het circuit zijn de interne problemen nog altijd niet helemaal opgelost. Red Bull wordt de afgelopen jaren geteisterd door diverse interne brandjes en relletjes, waarbij met name Horner altijd centraal lijkt te staan.

Bevoegdheden ingetrokken

Hoewel het de laatste tijd allemaal wat rustiger eraan toe lijkt te gaan, is de interne spanning volgens F1-Insider nog altijd voelbaar en aanwezig. De stemming zou binnen het team 'op zijn dieptepunt zijn', met name door toedoen van Horner. Bovendien zouden zijn bevoegdheden deels zijn ingetrokken door het hoofdkantoor op het gebied van belangrijke beslissingen zijn ingetrokken. Volgens het medium moet Horner bij cruciale beslissingen eerst naar het hoofdkantoor om daar mee te laten beslissen.

Mislopen belangrijke knappe koppen

Ook Schumacher, die over het algemeen niet op goede voet leeft met Red Bull en Horner, trekt een beerput open tegenover hetzelfde medium: "De waarheid is: het zijn niet alleen belangrijke medewerkers die Red Bull hebben verlaten vanwege Horner. Er zijn ook getalenteerde engineers die in de toekomst niet naar Red Bull willen overstappen zolang Horner daar de leiding heeft. Max Verstappen zou daar ook over na moeten denken als het om zijn toekomst gaat", zo waarschuwt hij de Nederlandse coureur ten slotte.

