Kelly Piquet is de laatste tijd na de geboorte van dochtertje Lily behoorlijk onder de radar en we hebben dan ook amper wat van haar vernomen. Dit weekend verscheen ze voor het eerst in lange tijd op een evenement in Lissabon én werd ze daar voor het eerst weer geïnterviewd. Het had een bijzondere verspreking tot gevolg.

Verstappen en Kelly Piquet zijn sinds 2020 gelukkig samen en de Braziliaanse schone is met enige regelmaat bij Grands Prix te zien als trouwste supporter van de Nederlander. Daarnaast krijgen we ook op social media met enige regelmaat een inkijkje in het leven van Verstappen en Piquet, die samen met dochter Penelope regelmatig leuke dingen doen. Verstappen lijkt het sowieso wel goed te kunnen vinden met het dochtertje van Daniil Kvyat, de coureur die plaats voor de Nederlander moest maken bij Red Bull Racing in 2016. Inmiddels is ook de eerste baby van het tweetal geboren: eind april kwam Lily Verstappen ter wereld.

Getrouwd met een Formule 1-coureur

Sindsdien zagen we eigenlijk alleen Verstappen nog maar in de media verschijnen en en kregen we moeder Piquet eigenlijk amper te zien of te horen, zelfs niet via haar eigen Instagram-kanaal waar ze toch regelmatig zeer actief is. Dit weekend verscheen ze echter ineens weer voor de camera op een evenement in Lissabon en kreeg ze onder meer vragen over haar relatie en pasgeboren kindje: "Ik adem motorsport. Dat is iets heel natuurlijks voor mij. Uiteindelijk trouwde ik met een Formule 1-coureur", stelt Piquet in gesprek met TVI.

Verspreking?

Ze zou het daar in principe over Kvyat kunnen hebben, totdat ze zichzelf opvallend geschrokken verbetert: "Ik ben nog niet getrouwd!", waarmee ze wellicht lijkt te verraden dat Verstappen op de knie gegaan is voor zijn geliefde. Vervolgens gaat het ook nog even over Lily: "Ja, zes weken geleden. Het was lastig om hier te komen vandaag. Het wordt het enige werk dat ik deze zomer ga doen. Ik ga mijn tijd nemen voordat ik weer terugkeer en een hoop werk ga doen.

