De Nederlandse Natalie Corsmit staat op het punt om haar debuut te maken als steward in de Formule 1. Ze zal debuteren tijdens Grand Prix van Canada, nota bene de race waar landgenoot Max Verstappen enorm op zijn tellen moet passen. Later dit jaar is ze ook te zien bij de races in Singapore en Mexico.

Met een indrukwekkende carrière van twintig jaar in de autosport en sinds 2021 als steward in de Formule 2 en 3, is Corsmit goed voorbereid op haar nieuwe uitdaging. Haar deelname aan het High Performance Programme van de FIA, dat zich richt op het opleiden van nieuwe wedstrijdleiders en sportcommissarissen, heeft haar geholpen deze stap te maken. "Ik heb er hard voor gewerkt om deze stap te kunnen maken", vertelt ze tegenover Motorsport.com.

Derde vrouw

Corsmit is pas de derde vrouw die als steward in de Formule 1 actief is, na Silvia Bellot en Tanja Geilhausen. Volgens haar is de toename van vrouwelijke stewards geen toeval. "Ze hebben voor het HPP vier vrouwelijke en vier mannelijke stewards geselecteerd. Ik denk dat ze graag meer vrouwen in deze rol willen zien", legt ze uit. Naast haar werk als steward heeft Corsmit ook een druk gezinsleven en een baan als onderwijsmanager bij MBO Amersfoort. Haar gezin steunt haar volledig in deze nieuwe stap. "Mijn man en kinderen zijn ook supertrots dat het mij gelukt is", zegt ze trots.

Verstappen

Hoewel de wedstrijdleiding natuurlijk onafhankelijk moet handelen, zal het voor Verstappen ergens misschien nét dat kleine beetje geluk kunnen brengen in de kamer van de wedstrijdleiding. De Nederlander moet de komende weken behoorlijk op zijn tellen passen: wanneer hij nog één strafpunt op zijn superlicentie krijgt, moet hij een week toekijken vanaf de kant. De Grand Prix van Canada, waar Corsmit dus debuteert, zal daarin mogelijk het grootste gevaar vormen voor Verstappen.

