In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag liet Valtteri Bottas zich uit over de gesprekken die hij voerde met Red Bull Racing om teamgenoot van Max Verstappen te worden, haalde Christian Horner uit naar de FIA, zou volgens geruchten Horner minder macht krijgen bij Red Bull en zou George Russell en Aston Martin interesse in elkaar hebben mocht Mercedes ervoor kiezen om voor Max Verstappen te gaan in 2026. Dit is de GPFans Recap van 6 juni.

'Aston Martin heeft interesse om Russell over te nemen van Mercedes'

Hoewel George Russell nog steeds op weg lijkt naar een contractverlenging bij Mercedes, wijst The Times op interesse van Aston Martin in de Mercedes-coureur. Meer lezen over de plannen van Mercedes en Aston Martin die de markt voor 2026 op zijn kop kunnen zetten? Klik hier!

'Horner verliest volmacht bij Red Bull: Belangrijke beslissingen gaan richting hoofdkantoor'

Christian Horner heeft als teambaas invloed moeten inleveren, zo meldt F1-Insider. De huidige situatie bij het Oostenrijkse topteam zorgt voor een bijzonder slechte sfeer binnen het merk, en alle belangrijke beslissingen moeten tegenwoordig worden goedgekeurd door het hoofdkantoor van het energieblikjesmerk. Meer lezen over wat er allemaal wordt gezegd over de machtsstrijd achter de schermen bij Red Bull Racing tijdens een sportief gezien lastige periode? Klik hier!

'FIA voerde verrassingscontrole uit bij voorvleugel Ferrari in Spanje'

Afgelopen weekend in Spanje werd TD018 van kracht en hoewel de impact op de pikorde aanvankelijk beperkt lijkt, heeft de FIA vóór de kwalificatie de voorvleugels van Ferrari aan extra controles onderworpen, zo meldt Formula Analisi Tecnica. Meer lezen over de plotselinge test bij Ferrari en wat het resultaat van deze test was? Klik hier!

Bottas had teamgenoot Verstappen kunnen zijn: 'Bepaalde mensen waren geen fan van mij'

De afgelopen tijd laaien de geruchten omtrent Valtteri Bottas en Red Bull Racing weer op, zeker omdat na Liam Lawson nu ook Yuki Tsunoda het enorm lastig heeft naast Max Verstappen. Bottas heeft onthuld dat hij gesprekken heeft gevoerd, maar 'bepaalde mensen' tegen zijn komst waren. Meer lezen over waarom Bottas uiteindelijk geen coureur van Red Bull Racing is geworden en nu reservecoureur is van Mercedes? Klik hier!

Horner baalt van inconsistent beleid FIA, waardoor Red Bull in Spanje twijfelde

Volgens Red Bull-teambaas Christian Horner heeft het inconsistente strafbeleid van de FIA ervoor gezorgd dat het Oostenrijkse team in Spanje huiverig was om Max Verstappen voor George Russell te laten rijden. De Nederlander gaf op verzoek van het team de plek terug, iets wat volgens de FIA helemaal niet nodig was geweest. Meer lezen over de kritische Horner die zich richt tot de FIA en de inconsistentie waarmee het werkt? Klik hier!

