Volgens Red Bull-teambaas Christian Horner heeft het inconsistente strafbeleid van de FIA ervoor gezorgd dat het Oostenrijkse team in Spanje huiverig was om Max Verstappen voor George Russell te laten rijden. De Nederlander gaf op verzoek van het team de plek terug, iets wat volgens de FIA helemaal niet nodig was geweest.

Na afloop van het raceweekend in Spanje ging het vooral over de straf die Verstappen kreeg voor de tik die hij uitdeelde aan de Mercedes-coureur. Verstappen zelf kreeg bij het ingaan van bocht 1 een duwtje van de Engelsman en moest noodgedwongen via de uitloopstrook terugkeren op het circuit. Daarbij kwam hij vóór Russell terecht, iets wat hij in Djedda ook deed bij Oscar Piastri. In Saoedi-Arabië kreeg Verstappen daar een straf voor, maar in Barcelona lieten de stewards achteraf weten dat zijn actie legaal was.

Dwarrelend beleid FIA zorgt voor onzekere teams

Voor Horner is dit precies het soort inconsistentie waardoor Red Bull is gaan twijfelen. In zijn ogen moeten teams nu gokken: de positie behouden en het risico lopen op een straf, of de plek teruggeven en later ontdekken dat dat helemaal niet nodig was. "Daar zou het fijn zijn als de scheidsrechter, de racedirecteur in dit geval, gewoon zegt: 'Rijd door' of 'Je moet het teruggeven'. Het is namelijk erg lastig voor het team om die beslissing zelf te nemen, omdat je je baseert op eerdere situaties. Je kijkt naar wat er op dat moment voor je gebeurt en probeert in te schatten wat de stewards en de racedirecteur gaan besluiten. Ik denk dat het in zo’n situatie beter zou zijn als de racedirecteur zelf die beslissing neemt en zegt: 'Je geeft het terug of je krijgt een straf', in plaats van dat wij moeten gokken wat de stewards van plan zijn," legt Horner uit aan The Race.

De teambaas van Red Bull Racing wil het incident op de agenda zetten van het Sporting Advisory Committee van de Formule 1, het platform waar de FIA samen met de teams het sportieve reglement bespreekt.

