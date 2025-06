De afgelopen tijd laaien de geruchten omtrent Valtteri Bottas en Red Bull Racing weer op, zeker omdat na Liam Lawson nu ook Yuki Tsunoda het enorm lastig heeft naast Max Verstappen. Bottas heeft onthuld dat hij gesprekken heeft gevoerd, maar 'bepaalde mensen' tegen zijn komst waren.

In de podcast Beyond the Grid gaat Bottas in op zijn toekomst. Momenteel lijkt Cadillac de meest logische optie voor 2026, maar ook Red Bull wordt vaak genoemd vanwege de problemen die jonge coureurs van Red Bull hebben met het stoeltje naast Verstappen. Bottas zelf stelt dat hij interesse had en zelfs gesprekken heeft gevoerd met Red Bull, maar Red Bull hem niet in het team wilde hebben. "Het werd gewoon vrij snel van tafel geveegd, omdat ik denk dat er bepaalde personen, of één persoon, binnen de Red Bull-organisatie om de een of andere reden geen grote fan van mij zijn." Of hij hiermee het kamp van Verstappen, Helmut Marko over Christian Horner bedoelt, laat Bottas zelf in het midden.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Sky Sports reageert na gebruiken dodelijke crash in promotievideo voor GP Canada

Coureur buiten opleiding Red Bull

Vaak doet Red Bull het niet, maar meest recent was de meest succesvolle coureur naast Verstappen een coureur buiten de opleiding van Red Bull: Sergio Pérez. Dit weet Bottas ook. "Ik weet niet of ze buiten hun eigen opleidingsteam kijken. Ze hebben zoveel coureurs, ze hebben ook hun juniorenteam. Het is lastig, want het lijkt geen gemakkelijke auto om te besturen. Max [Verstappen] doet het duidelijk uitstekend. Hij pusht echt bijna voorbij de limieten van de auto. En wie er ook naast hem zit, die komt er niet goed uit. Maar ik weet het niet. Ik vraag me gewoon af of die auto een coureur met ervaring nodig heeft om er echt snel mee te kunnen zijn. Dat is mijn speculatie, maar ik denk dat ze weten dat ik graag wil racen. Ze weten dat ik beschikbaar zou zijn voor volgend jaar. Maar ik weet niet hoe zij daarin staan."

Bottas over toekomst

Bottas gaat in 2026 voor een stoeltje in F1, maar wil volgend jaar wel aan zijn kilometers komen. Als dat volgens de Fin niet in F1 kan, dan maar in een andere raceklasse. "Het hangt af van het team, maar ik heb wel enkele persoonlijke sponsors die eventueel met me mee zouden kunnen gaan, maar niet in dezelfde mate als anderen. Laten we even afwachten hoe de races verlopen. Je weet nooit of er ergens iets opengaat. Als het volgend jaar geen F1 wordt voor mij, moet ik zeker weten wat plan B is en één optie is absoluut IndyCar. En als dat het geval zou zijn, dan zou ik me voor meerdere jaren willen toeleggen, omdat ik weet at het niet makkelijk wordt. Het is een andere klasse met andere auto's en andere circuits. Maar laten we het daar nog maar niet al te veel over hebben; laten we proberen om in F1 te blijven."

Gerelateerd