Sky Sports reageert na gebruiken dodelijke crash in promotievideo voor GP Canada

Een promotievideo van Sky Sports F1 voor de Canadese Grand Prix zorgde een tijdje geleden voor opschudding toen beelden verschenen van de tragische crash van Riccardo Paletti tijdens de race van 1982 in Montreal. Sky Sports heeft tegenover GPFans gereageerd.

Tijdens de start van de desbetreffende race botste Paletti tegen de achterkant van Didier Pironi’s stilstaande Ferrari, waardoor hij ernstige buikletsels opliep en twee benen brak. Kort daarna raakte zijn auto in brand door de ontvlambare brandstof. Hoewel hij per helikopter naar het ziekenhuis werd gebracht, bezweek hij uiteindelijk aan zijn verwondingen. Dit moment werd in de video van Sky Sports gebruikt en bevatte daarnaast een verzameling opvallende momenten uit eerdere races in Canada, waaronder dus het moment waarop Paletti’s auto in vlammen opging.

Sky Sports reageert

Na contact met Sky Sports verklaarde de zender aan GPFans dat de opname van het fragment een vergissing was en geenszins bedoeld om te kwetsen. Naar aanleiding van deze kritiek is de promofilm inmiddels aangepast en is het betwiste fragment verwijderd.

Niet eerste fout Sky Sports

Dit is niet de eerste keer dat Sky Sports kritiek krijgt op de keuzes in hun promotievideo’s. Zo gebruikte ze eerder een fragment uit de race van 2021 in Silverstone, waaruit een clip werd getoond waarin Max Verstappen op hoge snelheid tegen de barrières botste na een gevecht met Lewis Hamilton, wat ertoe leidde dat hij in het ziekenhuis belandde. Als onderdeel van hun kerstcampagne dat jaar bood Sky Sports excuses aan Verstappen en Red Bull aan en trok de beelden snel weer terug. Zulke incidenten benadrukken de gevoeligheid rond het gebruik van historische racebeelden in promotiemateriaal.

