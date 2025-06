Komend weekend staat de Grand Prix van Canada op het programma en tijdens de race-uitzending in Spanje werd er door Sky Sports vanzelfsprekend alvast een promotiefilmpje getoond om de fans warm te maken voor de volgende race. Dat ging echter niet helemaal zoals het zou moeten gaan.

Vlak na de intensieve triple-header door Europa hebben de coureurs een weekje vrijaf, waarna het hele Formule 1-circus weer naar de andere kant van de plas moet verhuizen voor een kortstondige oversteek richting Noord-Amerika. Na de race in Canada vertrekt het hele rataplan weer terug richting Europa voor de Grand Prix van Oostenrijk. Een bijzondere constructie, die in het vervolg aangepakt gaat worden door de FIA om overbodige kilometers te voorkomen. Dit jaar staat de Grand Prix van Canada echter nog gewoon als uitstapje in het Europese seizoen op de kalender.

Dodelijk ongeluk

Om de aanstaande race te promoten, besloot Sky Sports om tijdens de afgelopen uitzending alvast een promotiefilmpje te tentoon te stellen. Dat ging echter niet helemaal volgens plan, want een oplettende Reddit-gebruiker zag dat er beelden getoond werden van de fatale crash van Riccardo Paletti in de Grand Prix van Canada in 1982. Op de beelden is te zien dat hulptroepen zich ontfermen over de Osella-wagen van de Italiaan, die na een bewusteloosheid van 25 minuten nooit meer bijkwam en op het circuit overleed na de crash. De beelden werden echter getoond met de nodige opzwepende muziek in het promotiefilmpje. Smakeloos, op zijn minst.

Zware taal van fans

Ook onder de mensen die reageren op de post van de oplettende kijker, zijn de rapen gaar: "Wtf, dat is verschrikkelijk", zo leest de topcomment. "Net wanneer je dacht dat het niet erger kon", reageert daar iemand anders weer op. "Iemand bij Sky rookt crack. De GP van Canada heeft een aantal fantastische momenten in de Formule 1 opgeleverd en dit is wat ze hebben uitgekozen voor hun reclame? Echt smerig", besluit iemand anders.

